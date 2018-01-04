女服務生遲到1分鐘被開除 上門討薪水還遭毒打

蘇女因為遲到1分鐘就被老闆娘開除，事後想追討欠薪卻被毒打。(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

友善列印
／綜合報導

每間公司都會有規定好的上下班時間，遲到扣錢是很常見的情況。大陸廣西有一名在火鍋店工作的蘇姓女服務生，不久前上班不小心遲到1分鐘居然就被老闆娘開除，最驚人的是，過幾天返回店裡想領回剩下的薪水，老闆娘的兒子卻對她拳打腳踢，害她受傷入院，引起當地民眾譁然。

綜合陸媒報導，這起勞資糾紛發生在廣西南寧市的一間牛肉火鍋店「潮牛匠」，蘇女在去年12月21日下午上班遲到1分鐘，就被老闆娘馬上開除；但早在一周前，蘇女因不喜歡該店工作氣氛，就曾多次提出辭職，但老闆卻以年底找不到員工不准她離職。

蘇女受訪時表示，老闆娘開除她當天就請她隔天去領工資，並把工作服洗乾淨歸還，隔天她照著老闆娘囑咐的事項到店內，卻得到「只能發放11月薪水」的答案，對方表示12月的薪水要等到今年1月才能領，所以蘇女領到11月薪水後並沒歸還工作服。

到了12月27日她又再次到火鍋店討12月的工資，結果與老闆娘的兒子發生衝突，對方開始對她拳打腳踢，蘇女報警後便前往醫院治療；經診斷後，蘇女左眼眶骨折及左臉軟組織腫脹。而火鍋店老闆表示事發隔天他們有帶著現金到醫院探望蘇女，也願意負擔醫藥費；不過，蘇女一家人堅持等醫院鑑定結果出來，才願意討論賠償事宜。

經診斷後，蘇女左眼眶骨折及左臉軟組織腫脹。 經診斷後，蘇女左眼眶骨折及左臉軟組織腫脹。(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

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