阿婆硬塞7顆蕃茄湊百元 回家一看爛3粒她氣炸

2018年01月04日 17:35 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

一名網友至傳統市場買菜，原本只要買4、5顆回家做蕃茄炒蛋，沒想到在購買時，菜販阿婆先是多塞了3顆，而秤重顯示為85元，但阿婆卻直接開價100元，而該網友則露出疑惑的表情，阿婆才又塞了4顆蕃茄，更說「妳看！沒騙妳，超過100元了」，殊不知拿回家後，4顆多塞的蕃茄裡，有3顆爛1顆軟的，讓她氣得回市場向阿婆理論。

網友在《爆怨公社》提到，她至傳統市場買菜時，向來都不會殺價或討價還價，沒想到前幾日至市場買菜，卻被一名菜販阿婆耍了，原先她只是要買4、5顆蕃茄，豈料阿婆卻又莫名偷塞3顆，原PO心想「算了！她一趟出來也辛苦」因此沒有計較，當餘光瞥見秤子數字是85元時，阿婆竟直接喊價「好！100元！」讓她當場傻眼。

讓原PO氣得回去理論，而阿婆竟表示「只有3顆爛，1顆軟的而已！」(圖翻攝/爆怨公社)

之後阿婆才邊說邊塞了4顆蕃茄「妳看妳看！沒騙妳，超過100元了」，而原PO也反問「妳該不會都塞老的（過熟的）給我吧！」。而阿婆趕緊反駁「怎麼可能！那幾顆只是先前客人多挑的拿出來放著而已！」沒想到回家後一打開袋子，竟發現阿婆剛多塞湊數的蕃茄全都爛了，讓她氣得回去理論，而阿婆竟表示「只有3顆爛，1顆軟的而已！」，讓原PO當下認為「言下之意，她最後塞進袋的爛蕃茄是故意的嘍？」

許多網友也為她打抱不平「阿桑就是濫用同情心騙社會大眾啊！騙幾次之後就不會有人想買了」、「我買過整把爛臭的龍鬚菜，我們都有同情心同情阿桑，阿桑卻都欺騙我們」、「我也有相同經驗，請老闆幫我挑三個200元的大梨子，老闆還東挑西挑了一會兒。回家後想吃，看了一下梨子，有一個蒂頭明顯軟爛，切開裡面全都爛的，真的超氣」、「我也有過，去常買的攤子，買一顆洋蔥，她很好心幫我挑，我回家看有一塊壞掉了，再也不去買了」。