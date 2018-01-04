未成年網美厭倦當「完美女孩」 素顏照讓粉絲驚呆：被騙了

2018年01月04日 18:58 邱柏玟

韋特決定不當「完美女孩」，勇敢展示素顏照給粉絲看。(圖/ 翻攝自Instagram@pigss)

有許多網路正妹靠美照、性感照吸引粉絲，為了維持在大眾面前的「完美形象」，絕對不肯露出素顏的真面目。美國有一名17歲的網美韋特(Hailey Wait)卻跟這些網美不同，她大方在社群平台上分享自己的素顏照，宣稱已厭倦當「完美女孩」；韋特勇敢做自己的舉動儘管獲得好評，但仍有部分偏激的網友痛罵她「騙子」。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導，韋特是來自美國科羅拉多州的一名網美，在她的Instagram、Twitter上能看到她有精緻的臉蛋和漂亮的大眼睛，讓她擁有超過10萬粉絲支持；但從去年10月左右開始，韋特不像以往只分享無瑕疵的「完美照片」，她開始放上自己素顏照，震驚許多網友，甚至有人認為自己一直以來被她騙了。

原來韋特從小飽受皮膚炎「囊腫性痤瘡」(Cystic Acne)困擾，臉上因此有許多凹凸不平的痘疤，也讓她越來越沒有自信，所以都得畫大濃妝遮掩痘疤才敢出門；但她後來表示，裝成「完美無瑕」的樣子讓她很疲憊，已經厭倦這種生活，她便開始上傳露出痘疤的真面目，要勇敢做自己。

韋特說，「我覺得自己很噁心、不漂亮，所以每天都要化妝，假裝自己沒有瑕疵，但久而久之越來越不像我了」；她坦言公開真面目後，雖然有粉絲支持她的勇氣，但仍有不少批評聲浪，有人痛罵她「模樣很噁心」、「騙子」，她仍正面的回應，「每個人都是不完美的，就算皮膚不好，也不是世界末日」。

Hailey Wait 🌙（@pigss）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 26 日 8:52 上午 張貼

Hailey Wait 🌙（@pigss）分享的貼文 於 PDT 2017 年 11月 月 3 日 4:01 下午 張貼