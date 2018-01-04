2018年01月04日 19:55 鄭玉如

汽車坐墊髒了理當就是拿去洗，但竟洗到「發芽」你相信嗎？。大陸日前一名女網友在網路發文，表示汽車坐墊坐久變髒了，所以便拿去水洗，沒想到隔天竟發現，坐墊填充物出現隆起的現象，而且縫隙還冒出綠色的條狀異物，之後她大膽的將坐墊割開，竟發現裡面居然是「豆子發芽」。

汽車坐墊冒出「綠芽」 車主割開發現驚人真相(圖翻攝自微博/@阎圈圈圈)

一名網友@阎圈圈圈在微博提到，日前因看見坐墊髒了，所以便下水洗，沒想到隔天竟發現坐墊隆起，起初她以為是長蟲，沒想到仔細一看居然是發芽，讓她感到相當詫異。據了解，這個坐墊是朋友送的，原本是先想泡洗衣精後再清洗，豈料隔天坐墊竟然就發芽了，出於好奇所以就將坐墊割開，裡面填充類似綠豆的豆類，隨後她更發現，該坐墊完全沒有廠牌標籤，認為應該是非正規的廠商製造，隨意拿廉價的豆類填充。

汽車坐墊冒出「綠芽」 車主割開發現驚人真相(圖翻攝自微博/@阎圈圈圈)

此篇發文惹得網友們哭笑不得，紛紛表示「決明子，我給小孩的枕頭洗也遇到過。扔了」、「這叫綠色材料，真的很綠色」、「莫名的感到害怕」、「看得我一身雞皮疙瘩」、「這會連豆芽菜的錢都省了，自產自銷絕對無激素催熟，肥料：天然純屁」、「環保坐墊」、「有生命的坐墊」、「可以等它長大，吃純天然的蔬菜」、「這坐墊真實在」。