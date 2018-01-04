男人的默契！上公廁自動「空一格」 網：怕別人自卑

2018年01月04日 20:19 邱柏玟

男網友說在外上廁所會不自覺空一格，但也說不出為什麼會這樣。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

生活中有些習慣是自然而然產生的，就連為什麼會做出這些行為，往往本人都不見得解釋得出來。最近有一名男網友在臉書分享，提到男人有一個奇怪的習慣，在外上廁所發現有人的話，會自動空出一個小便斗，但他也表示他也不知道為什麼；沒想到不少男網友心有戚戚焉，直說「這是男人的默契」。

今(4)日有一名男子在臉書社團《爆廢公社》發文，說到「應該很多女生不知道，男生上小號如果有人，都會中間空著『跳一格』上廁所」，但其實連他自己都不知道正確解答，因為他也是很自然地這樣做了。沒想到馬上有其他男網友跳出來表達自己的看法，「這是男人的默契」、「真的不自覺會空一格」、「一個感覺問題」。

還有大票網友很有自信地表示，「我怕他們嚇一跳我有三隻腳」、「怕會傷到他們的自尊心」、「怕隔壁的看到會自卑」，紛紛認為路人會被自己「雄壯」的下體嚇到。也有人尷尬地說，「整排空空的硬是要在我旁邊，我還覺得你是不是有問題」，或是怕隔壁的人尿不準，「會滴到鞋子」。