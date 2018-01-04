18歲嫩媽PO懷孕6個月照 「超平小腹」網友驚呆

18歲嫩媽PO懷孕6個月照 「超平小腹」網友驚呆(圖翻攝自臉書/Reanna Stephens)

友善列印
/綜合報導

許多人對於孕婦的第一印象，就是挺著巨大的孕肚，不過美國一名18歲嫩媽，擁有6個月的身孕，但從外觀看起來，小腹看卻異常平坦，不少網友都質疑其真實性，也有人認為胎兒可能是營養不足造成。不過她表示，因為她受了6年的綜合格鬥訓練，所以小腹才沒有明顯隆起，讓不少網友嘖嘖稱奇。

美國南卡羅萊納州（South Carolina）一名18歲嫩媽史黛芬斯（Reanna Stephens）目前還是一名學生，日前她在臉書分享她懷孕6個月的照片，但她的小腹不僅沒有隆起，甚至相當平坦，引起不少網友質疑，頻頻問「你是假裝懷孕的吧！」、「這叫懷孕？別騙我了」，甚至還有人認為是史黛芬斯吃太少「你多吃一點吧！這樣小孩營養不夠」、「你這樣會害死孩子的」。

史黛芬斯對於網友的抨擊備感壓力，她表示「我的寶寶跟其他人一樣健康成長，我不認為我有做錯什麼。只因為我的孕肚不像普通人一樣，但實際上我的小腹都有在變化」。她更進一步解釋，沒有明顯孕肚可能與她作息、遺傳有關，維持6年的綜合格鬥訓練，內容包括拳擊、跆拳道、柔術、重訓、瑜珈及有氧運動。除此之外，在營養師的指導下攝取食物營養，不吃垃圾食物只吃素食，且她的母親同時也是一名運動員，當年懷孕前7個月也沒有明顯的孕肚。

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