台南鹹粥1碗要價170元 在地人驚呼：觀光客才吃

台南的阿堂鹹粥被譽為當地三大鹹粥名店之一。(圖/ 取自中時資料庫，時報出版)

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／綜合報導

台灣在引以為傲的就是有數不清的平民美食，尤其台南被譽為美食天堂。而台南知名的「阿堂鹹粥」開業超過60年，沒想到最近傳出一碗魚肚鹹粥要價170元，儘管店家表示成本增加只好漲價，仍讓在地人對此覺得十分誇張；更有台南的網友跳出來表示，「那都賣觀光客的，本地人沒那麼傻」。

1碗鹹粥要價170元，讓許多台南的網友跳出來痛批太扯，還直言「觀光客才去吃」。 1碗鹹粥要價170元，讓許多台南的網友跳出來痛批太扯，還直言「觀光客才去吃」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

阿堂鹹粥是台南知名老店，營業超過60年，早已有美食部落客或美食節目介紹，還被饕客推薦為台南三大鹹粥名店之一，因此每天都有觀光客慕名而來。但阿堂鹹粥從去年9月因為發票風波，從140元漲價至160元，沒想到今年初又漲價至170元，讓消費者吃不消；有在地人更爆料，「本來就很貴，又不是這一兩天的事」。

1碗鹹粥要價170元，讓許多台南的網友跳出來痛批太扯，還直言「觀光客才去吃」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 1碗鹹粥要價170元，讓許多台南的網友跳出來痛批太扯，還直言「觀光客才去吃」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

鹹粥漲價的新聞被分享至《批踢踢實業坊》，沒想到馬上有不少來自台南的網友跳出來痛罵，「台南人根本不會去那邊吃」、「這間本來就沒多好吃，我家巷口的比較好吃」、「那都賣觀光客的，本地人沒那麼傻」、「台南人沒吃過，以後也不會去吃」；還有專業的網友表示，「別去吃那些在地人根本不會吃的東西呀」、「那家本來就是削光觀光客的店，完全不意外」。

還有網友表示，從他小時候阿堂鹹粥就不便宜了。 還有網友表示，從他小時候阿堂鹹粥就不便宜了。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有一名在地的網友更不解地說，「吃了很多年，不太懂一堆台北人都要去吃阿堂的原因」，還提到如果阿堂鹹粥漲價漲得那麼誇張，「我寧願吃阿憨(另一家鹹粥店)」；不過，另一名吃遍台南鹹粥的網友則說，「10幾年來吃了好幾間，真的還是阿堂好吃很多」，但可惜的是價格太貴及環境太髒。

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