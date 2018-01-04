值大夜被騷擾要Line！正妹店員「神演技」嚇跑奧客

2018年01月04日 21:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

人長得漂亮總是會遇到人搭訕，但該怎麼拒絕又是一門學問。一名網友在網路上分享，學妹值大夜遇到台客搭訕，甚至不斷纏著她要電話或Line，沒想到學妹靈機一動，趁著店內自動門剛好故障的機會加上神演技，順利嚇跑對方，讓不網友大讚「實在是太聰明了」。

網友在「wetalk」論壇分享一段真實故事，表示他的學妹長得有幾分姿色，而且家境也過得不錯，但她就是喜歡身體力行，有一次一名同學跟她說「超商大夜班很辛苦」而且時常遇到奧客，讓該名學妹決定也去嘗試看看，而她也順利的成為超商值大夜班的店員。

超商值大夜班經常會遇到奧客(示意圖/中時資料照)

有一天晚上，學妹一如既往的在店裡打掃、清點貨物，期間來了一名染金髮、帶金鍊，手臂還有刺青的客人，一見到這名年輕貌美的女店員就吹起口哨，並問道「妹妹妳自己一個人值班嗎？長得很漂亮喔！」而學妹則露出商業式笑容，並告知店長在裡面，而且她已經有男友了，希望對方會已知難而退。豈料，男子不僅沒死心，甚至纏著她要電話或Line，更揚言如果不給的話他今天就不走。

這時，店內自動門突然自己打開，卻沒有人走進來，她便想到店長曾跟她說自動門有點秀逗，於是她靈機一動，順勢演了一齣戲，她向男子表示「正好，我男朋友來了」而對方則是滿臉疑惑，猛說「在哪？我怎麼沒看到？」而學妹臉一沉緊接著說「為什麼沒人看得到我男友，他明明就在那邊，大家都聯合起來騙我」。此時，電動門又自己打開並發出叮咚聲，而台男則是嚇得差點跳起來。

學妹繼續保持一臉呆滯的說「我男友他走了，你要不要留下來陪我？」，男子嚇得在原地來回踱步，恰好物流車停在店門口，而送貨的大哥進來時，男子二話不說嚇得衝出去，而學妹還俏皮的喊了句「歡迎再度光臨」。之後，她在路上曾遇到這名騷擾男，而對方看到她時簡直就像看到鬼一樣。