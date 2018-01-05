瞎指揮！三寶老公在旁狂碎唸「停停停」 下一秒遭撞翻

瞎指揮！三寶老公在旁狂碎唸「停停停」 下一秒遭撞翻(圖/梨視頻)

友善列印
／綜合報導

駕駛開車時千萬不要亂指揮，不然只會有反效果！大陸湖北襄陽市前天發生一起汽車追撞意外，一名女駕駛因路況不熟，丈夫又在旁暴怒「指揮」要她停車，沒想到女駕駛才乖乖減速，下一秒馬上遭後方車輛追撞，後車廂也全毀，讓警方看了相當無奈。

影片中，女駕駛負責開車，但坐在副駕駛座的丈夫誤以為到匝道了，一直對妻子嚷嚷著：「等一下！等一下！停停停停停！」、「右轉了，停停」，緊張的妻子當下減速要往右切，丈夫又怕撞到旁邊的大貨車，「停，完了要撞了！」結果妻子急煞車後，後方車輛因閃避不及，直接猛撞上去。警方獲報到場處理後，丈夫還繼續責怪妻子：「鬧了人命了，真是不應該讓妳開車。」

瞎指揮！三寶老公在旁狂碎唸「停停停」 下一秒遭撞翻 男子一直對女駕駛嚷嚷著：「等一下！等一下！停停停停停！」(圖/梨視頻)

警方表示，其實當時兩人還沒有到目的地的匝道，根本是丈夫亂指揮，更認為女駕駛其實開得蠻好的，會造成發生追撞是因為丈夫「瞎指揮」。

影片曝光後，網友紛紛表示「名符其實的豬隊友」、「這樣的老公不要也罷，除了對老婆抱怨，什麼都沒有」、「這什麼老公，只會指責，說話態度惡劣」、「後面的車太倒楣了！」

瞎指揮！三寶老公在旁狂碎唸「停停停」 下一秒遭撞翻 警方獲報到場處理後，丈夫還繼續責怪妻子：「鬧了人命了，真是不應該讓妳開車。」(圖/梨視頻)

文章來源：完整影片點這

誇張！阿公撞到人下車看 7歲... 神秘便當店拿咖哩醬掩蓋酸臭味...

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