神秘便當店拿咖哩醬掩蓋酸臭味 居民：這裡根本沒46巷

2018年01月05日 08:53 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近年來各大社群平台接連竄起，不少網友開始紛紛爆料生活瑣事，其中一家位在新北市永和的便當店被網友爆料是「超級大地雷」，除了宣傳菜單欺騙消費者之外，還試圖以咖哩醬掩蓋臭酸掉的「醬燒雞腿」，詢問業者後，對方卻扯「兩種私房醬混合才吃不習慣」。可怕案例還不止一次，過去也有網友揭露該店家惡行，恐怖照片曝光讓網友直呼：「這是回收菜便當吧！」

一名女網友在臉書闡述慘痛經驗，被網友轉發至《爆料公社》，她表示日前看見便當店傳單相當心動，當日就與友人訂了「松阪豬」與「醬燒雞腿飯」。

當打開松阪豬時，發現根本就是一般的豬肉，而醬燒雞腿則飄出陣陣臭酸味，打電話向店家反映後，店家卻說「醬燒」是以「日式咖哩醬」與「台式咖哩醬」混合調味，並說是女網友自身吃不習慣，讓她傻眼直呼：「醬燒加咖哩是什麼概念啊？」

網友爆料「醬燒雞腿飯」飄出陣陣臭酸味，打電話向店家反映後，店家卻說「醬燒」是以「日式咖哩醬」與「台式咖哩醬」混合調味。（圖／爆料公社）

除了主菜出包之外，該名女網友接受媒體採訪時還爆料，「他冬粉的顏色超黑，感覺是放了很久的食物，很不新鮮，而且業者還保證他們家的便當絕對沒問題，但我們有人吃了之後肚子就開始不舒服，朋友超生氣！」

而從網路上搜尋該店家，發現其負評不斷，過去就有網友在《批踢踢實業坊》以「超驚悚便當」形容該間便當店，表示拿到新菜單很興奮，用餐時間訂了9個便當嚐鮮，沒想到一打開後全部人都在哀號。

過去就有網友在《批踢踢實業坊》以「超驚悚便當」形容該間便當店。（圖／翻攝PTT）

「9個便當玉米筍全部發黑，白飯一半都乾硬，其中7個花椰菜只有梗，每道菜都只有一點點，味道沒一個正常」、「主菜真的是難以形容的神祕，有嘗試吃一、二口的人都說，如果不知道菜名你真的不曉得自己在吃什麼，雞肉、豬肉都沒有該有的肉味，只有過度調味的醬料味」。

另外，有媒體揭漏該間店宣傳單上地址寫著「中山路一段46巷，中和路附近」，但實際到了當地卻發現並無「46巷」存在，而詢問鄰近住戶後，也沒有人知道便當店所在位置，「這裡根本就沒有46巷啊！」目前衛生局已著手展開調查。