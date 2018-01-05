2018年01月05日 09:07 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

男生小便時，到底該站著還是坐著？一直都是備受爭議的事情！就有一名女網友PO文表示，希望老公可以坐著小便，但通常一天過後，又開始站著尿，讓她不禁想問，「請男生坐著尿有傷自尊嗎？」引發網友熱烈討論。

該名女網友在「mobile01」論壇中PO文表示，「一直以來洗廁所都是我的工作，每次都是男生尿尿滴到外面(黃漬)就很討厭...有跟老公討論過，請他坐著尿好了，這樣就不用天天洗廁所」，但老公頂多撐一天，隔天又開始站著尿，讓她很無奈。

她也透露，自己曾和哥哥討論過此問題，「我哥說，他都坐著尿，可以順便滑手機看LINE，真的減少洗廁所的次數，哥覺得很好啊！我想請問，請男生坐著尿的要求有傷自尊嗎？」

求老公坐尿傷自尊？ 網推爆「這些好處」醫師這樣說。(圖片／達志影像)

該文一出，引來了許多男網友留言，讓人訝異的是，不少男網友都是坐著小便，還透露其中有著諸多好處，「我也是坐著耶，可以雙手滑手機、又不用瞄準，很方便」、「我是坐著尿尿，且不傷自尊」、「我也坐著尿，真的就是怕弄髒，然後也順便可以玩個手機」、「以前也是站著尿，後來裝免治馬桶就改坐著」、「我是男生在家是我負責洗廁所、我在家裡也都是坐著尿尿，這是一種習慣的問題與自尊無關」。

但也有網友認為，這樣要求似乎不大合理，「生理結構不同，我反而覺得，要男生坐著尿是很不禮貌的行為。如同，正常的男生不會要求女生站著尿尿，如果出發點只是認為廁所髒，所以不想刷，想減少刷的次數，我認為就算全部都坐著尿，一樣會有別的理由抱怨廁所髒」。

另外，有醫師表示，男生無論是站著或坐著小便，都是個人習慣的問題，在生理方面並沒有什麼影響，反倒是有攝護腺問題的年長者，因為小便易出現分岔、控制不易等情況，站著小便容易弄髒褲子，反而是坐著尿較好。另外，2至6歲的男幼童，因對於「性別認同」感受相當強烈，未避免產生性別混淆，建議站著尿比較好。