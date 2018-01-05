賴床也會令人發胖嗎？！

賴床也會令人發胖嗎？！

友善列印
/綜合整理

冬天到了，氣溫一降睡意就升，恨不得能乾脆冬眠，每天只想躲在暖暖的被窩裡睡大頭覺，特別是夜生活精彩的朋友，晚上滑手機追劇、打電動捨不得睡，讓白天起床更困難，可是胖子只要一賴床就會容易聽到家人說：「都這麼胖了，還一直睡，小心越睡越胖！」

真的會這樣嗎？睡眠與胖不胖也有關係？

是的！有關係，但不是很簡單的二分法，睡多睡少就變胖或變瘦，而是有一個「性價比」俗稱CP值最剛好的時間長度。根據目前多數的研究結論顯示，睡得多不一定能瘦，可是睡不足七小時或者睡眠品質不佳者，肥胖的機會的確比較高，這是因為睡眠障礙導致內分泌出了問題。

人在深層睡眠時，大腦會分泌抑制食慾的瘦體素lepein，一旦睡不好，瘦體素的分泌就會減少，相對的食慾就會升高。然而火上加油的還不只這一樁，瘦體素少了不打緊，促進食慾的飢餓素ghrelin還會大量分泌，此消彼長的結果就是睡不好的人特別容易暴飲暴食，熱量過剩致使脂肪上身也不奇怪了吧！

此外還有另一類研究指出，失眠會導致血液中的一種壓力賀爾蒙皮質素上升，連帶使得血糖上升，促使身體分泌更多的胰島素，進而導致脂肪異常囤積。因此，與其說怕賴床起不來會變胖，倒不如好好思考，如何改善自己夜晚的睡眠狀態，無論是質與量，睡得多不如睡得剛剛好，讓瘦體素與飢餓素的分泌能夠協調正常，有益於熱量的順利代謝，自然能夠變瘦。

倘若是一直以來均有睡眠困擾的朋友，則建議尋求專業醫師協助，例如自律神經失調方面的調節。否則單單靠安眠藥物讓自己昏沉一夜並非良策，就算睡了也睡不飽，醒來也不覺得神清氣爽，照樣很疲勞，每天還是期待能多賴個5分鐘10分鐘也好。唯有根本移除睡眠障礙才是解決之道。看困擾您的是難以入睡，還是淺眠多夢，或者是容易早醒、睡眠時數不夠，不同的表徵代表不同的問題，當然就有不同的應對治療方案，希望大家都能找出自己的身體密碼，進而夜夜好眠、日漸苗條。

資料來源：嘉義郭育祥診所 鐘文廷醫師

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