麥當勞甜美女店員被跪求正面照 後面亮點讓網友笑歪

2018年01月05日 10:16 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

麥當勞跨年舉辦變裝活動，店員可以穿著便服上班，一名女網友在元旦當日前往高雄小港一間麥當勞用餐，赫然驚見女店員真實美貌，讓身為女性的她也目不轉睛， 可惜仍帶著口罩不能看清真面目，讓網友們看後直呼「跪求正面照」，但也有不少網友看見後方亮點後笑翻了！

一名女網友在臉書《爆廢公社三館》貼文寫下，元旦當日前往麥當勞用餐，「發現店員全部都穿便服上班，第一次看到。這不是重點，重點是女店員感覺很漂亮。」只見該名女店員留著一頭及肩短髮，綁著小馬尾，看起來相當俐落有個性，而她穿著一身白色低胸貼身白上衣，不吝嗇露出纖細好身材，讓人不禁多看一眼。

只見口罩下的店員專注地為顧客點餐，清新脫俗的模樣相當甜美可人，讓不少網友後紛紛大讚「我要一份跟妳一樣辣的大麥克，跟妳一樣甜的飲料」、「第一次有戀愛的感覺」、「高雄小港m要爆滿了」、「只有我放大嗎？」、「求正面照」。

另外還有不少網友在照片中找亮點，發現右後方女店員不單純，紛紛笑翻詢問「後面是中油？」、「為什麼有中油的員工？」、「我也很懷疑那是中油來的嗎？」、「後面那真的沒有跑錯嗎？」