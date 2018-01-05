麥當勞甜美女店員被跪求正面照 後面亮點讓網友笑歪

麥當勞甜美女店員被跪求正面照 後面亮點讓網友笑歪(圖/爆廢公社三館)

友善列印
／綜合整理

麥當勞跨年舉辦變裝活動，店員可以穿著便服上班，一名女網友在元旦當日前往高雄小港一間麥當勞用餐，赫然驚見女店員真實美貌，讓身為女性的她也目不轉睛， 可惜仍帶著口罩不能看清真面目，讓網友們看後直呼「跪求正面照」，但也有不少網友看見後方亮點後笑翻了！

一名女網友在臉書《爆廢公社三館》貼文寫下，元旦當日前往麥當勞用餐，「發現店員全部都穿便服上班，第一次看到。這不是重點，重點是女店員感覺很漂亮。」只見該名女店員留著一頭及肩短髮，綁著小馬尾，看起來相當俐落有個性，而她穿著一身白色低胸貼身白上衣，不吝嗇露出纖細好身材，讓人不禁多看一眼。

只見口罩下的店員專注地為顧客點餐，清新脫俗的模樣相當甜美可人，讓不少網友後紛紛大讚「我要一份跟妳一樣辣的大麥克，跟妳一樣甜的飲料」、「第一次有戀愛的感覺」、「高雄小港m要爆滿了」、「只有我放大嗎？」、「求正面照」。

另外還有不少網友在照片中找亮點，發現右後方女店員不單純，紛紛笑翻詢問「後面是中油？」、「為什麼有中油的員工？」、「我也很懷疑那是中油來的嗎？」、「後面那真的沒有跑錯嗎？」

前方女店員甜美可人，但右後方卻讓網友驚呼「為什麼有中油的員工？」（紅圈處）（圖／爆廢公社三館） 前方女店員甜美可人，但右後方卻讓網友驚呼「為什麼有中油的員工？」（紅圈處）（圖／爆廢公社三館）
18歲嫩媽PO懷孕6個月照 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。