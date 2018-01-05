世界紀錄「最多毛女孩」剃毛了 真面目曝光超清純

世界紀錄「最多毛女孩」剃毛了 真面目曝光超清純(圖/翻攝太陽報/翻攝facebook)

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泰國女子素素樊（Sumatra Susuphan）2010年曾獲《金氏世界紀錄》(Guinness World Record)，被封為「世界最多毛女孩」(World's Hairiest Girl)，事隔8年時間，素素樊預見了初戀，並與他結婚，特地剃掉了臉上的毛髮露出真面目，開心與愛人合照，讓不少網友看呆了！

綜合外媒報導，現年17歲的素素樊患有一種極其罕見的安布拉斯症候群（Ambras Syndrome），又稱作「狼人症候群」（Werewolf Syndrome），全身上下會不斷增生毛髮，被視為一種「返祖現象」，原因與染色體的排列有關，罹病率僅10億分之一機率。

素素樊就學時期照片。（圖／翻攝自太陽報） 素素樊就學時期照片。（圖／翻攝自太陽報）

2010年素素樊獲《金氏世界紀錄》認證為「世界最多毛女孩」，這對於她來說，生活相當不便，過去曾找醫師協助進行雷射除毛，但症狀卻毫無改善，毛很快地又長了出來，所以她索性放棄，只有在毛太長時才會進行修剪。

近日，她在臉書公布了從所未見的「剃毛照」，並宣布了一大喜訊，表示找到了生命中的摯愛，且最近結婚了，因此特別修剪毛髮與心愛的丈夫合照，直言「他不只是我的初戀，更是我今生最愛」。

從照片可見，素素樊將臉上及身上毛髮做了修剪後，與一般人並無異，一對漂亮的雙眼皮讓眼睛顯得炯炯有神，白皙滑嫩的皮膚更是讓人羨慕，剪了短頭髮的她穿著一身白色露肩上衣，看起來相當清純可人，讓不少網友驚呼連連。

素素樊與丈夫合照。（圖／翻攝自每日郵報） 素素樊與丈夫合照。（圖／翻攝自每日郵報）
素素樊剃毛開心與丈夫合照，並宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自每日星報） 素素樊剃毛開心與丈夫合照，並宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自每日星報）
素素樊剃毛開心與丈夫合照，並宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自太陽報） 素素樊剃毛開心與丈夫合照，並宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自太陽報）
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