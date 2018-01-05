熱熱的！轉身驚見噁男尿在她腿上 女伴嗆：有什麼關係？

2018年01月05日 14:15 杜炤佑

台灣廟會活動興盛，許多民眾都會參與以求神命保佑！但新寮一名女網友日前在臉書發文抱怨，表示某天參加廟會活動時，突然覺得小腿「熱熱的」，轉身才發現後方男子竟然當眾小便，連同她旁邊兩個路人都遭殃，讓她氣得怒罵「尿尿真的沒什麼，但是要選對地方！」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，昨（4）日晚上她參加老家舉辦的廟會活動時，現場下大雨又人擠人，期間突然覺得小腿溼溼、熱熱的，心想「奇怪雨水怎麼會有溫度？」沒想到一轉頭，竟看到站在後面的男子失禁了。

當時男子趕緊道歉說：「對不起我忍不住了！」女網友則問：「怎麼不去廁所解決？」但對方卻辯稱：「我是直接尿在我褲子上！」女網友聽完氣得質問：「你直接尿褲子上，我們腿會熱熱的會濕掉？」男子最後只好尷尬地傻笑及道歉。更扯的是，當時男子旁邊的女伴還說：「尿尿而已有什麼關係？」讓女網友相當傻眼。

貼文一出，其他網友紛紛砲轟「我覺得是吃壞了⋯⋯女友那種反應，很明顯覺得這很正常，說不定女友正包著尿布呢」、「故意的吧！建議當下要報警處理比較好」、「女伴說沒關係？？快叫旁邊男性尿回去」、「既然沒什麼，叫那女的用嘴來接」、「我的天啊！無法接受」、「好噁爛..是我就報警了...」。