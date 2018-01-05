熱熱的！轉身驚見噁男尿在她腿上 女伴嗆：有什麼關係？

熱熱的！轉身驚見噁男尿在她腿上 女伴嗆：有什麼關係？(圖/爆怨公社)

友善列印

台灣廟會活動興盛，許多民眾都會參與以求神命保佑！但新寮一名女網友日前在臉書發文抱怨，表示某天參加廟會活動時，突然覺得小腿「熱熱的」，轉身才發現後方男子竟然當眾小便，連同她旁邊兩個路人都遭殃，讓她氣得怒罵「尿尿真的沒什麼，但是要選對地方！」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，昨（4）日晚上她參加老家舉辦的廟會活動時，現場下大雨又人擠人，期間突然覺得小腿溼溼、熱熱的，心想「奇怪雨水怎麼會有溫度？」沒想到一轉頭，竟看到站在後面的男子失禁了。

當時男子趕緊道歉說：「對不起我忍不住了！」女網友則問：「怎麼不去廁所解決？」但對方卻辯稱：「我是直接尿在我褲子上！」女網友聽完氣得質問：「你直接尿褲子上，我們腿會熱熱的會濕掉？」男子最後只好尷尬地傻笑及道歉。更扯的是，當時男子旁邊的女伴還說：「尿尿而已有什麼關係？」讓女網友相當傻眼。

貼文一出，其他網友紛紛砲轟「我覺得是吃壞了⋯⋯女友那種反應，很明顯覺得這很正常，說不定女友正包著尿布呢」、「故意的吧！建議當下要報警處理比較好」、「女伴說沒關係？？快叫旁邊男性尿回去」、「既然沒什麼，叫那女的用嘴來接」、「我的天啊！無法接受」、「好噁爛..是我就報警了...」。

世界紀錄「最多毛女孩」剃毛了... 高職生對上億風神比中指拍照 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。