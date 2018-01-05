高職生對上億風神比中指拍照 超跑將軍又怒了

高職生對上億風神比中指拍照 超跑將軍又怒了（圖／翻攝將軍臉書）

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／綜合整理

去年一對母子檔站在上億「風神」前拍照，因不慎將身體靠在車頭前，引發超跑界名人「將軍Steven」鄭為元不滿，在臉書痛斥該行為，近日風神又再度惹出新話題。一名汽車科高職生4日前往台北南港展覽館參觀2018新車大展，看見這輛用來借展的超跑，竟比出中指拍照PO網，引發將軍不滿，在個人臉書嚴厲譴責，掀起網友熱烈討論。

國立霧峰農工一名汽車科學生昨日與友人前往台北南港展覽館參觀2018世界新車大展，在場內與各輛超跑開心合照，但其中卻對這台「PAGANI Huayra（風神）」比出中指，讓將軍無法理解，在臉書上寫下「這位小朋友，不管你是誰，是否只是開玩笑，你都不該對著有車主的車子比上你的中指。因為你的幼稚行為，NEAT不會再開放給任何人，拍照裡頭的任何車子！」

貼文引起網友熱烈討論，紛紛怒斥行為太超過，「白目當有趣，標準屁孩」、「很不尊重別人」、「對車比中指到底是甚麼心態」、「害其他愛車人士少了一個拍車的點，真的非常過分」。

國立霧峰農工汽車科學生面對網友排山倒海的指責公開道歉。（圖／翻攝將軍臉書） 國立霧峰農工汽車科學生面對網友排山倒海的指責公開道歉。（圖／翻攝將軍臉書）

面對網友撻伐聲浪不斷，高職生立即在留言串表示歉意，「我不應該對著車子比中指拍照，更不應該把照片po上網，因為自己無知、不經大腦思考後果且自以為風趣的行為引起了各位網友的憤怒，而且這是對車子及車主極度不尊重的行為。」

另外，他也向展場工作人員致歉，「我對不起NEAT的所有人員，他們好心讓我進去拍照，我卻拍了這種不尊重車子及車主的照片，等於把他們的好心給踩在了腳下，也給他們造成了許多不必要的困擾和麻煩...請求大家能原諒我這不尊重人、白目愚蠢的行為，對大家深感抱歉。」

綜合媒體報導，校方對此表示參觀車展是校外活動，學校第一時間得知消息後便介入輔導，據了解，該名學生比中指並不是對車子或車主不尊重或有意見，只是純粹覺得好玩，沒想過這樣的行為會傷害到他人，該名學生事後知道自己行為錯誤後即PO文公開道歉，表示會虛心接受網友指責並改正。

「將軍Steven」的Pagani Huayra市價7千萬元，加上稅金等費用後將近1億元天價。 「將軍Steven」的Pagani Huayra市價7千萬元，加上稅金等費用後將近1億元天價。（圖／翻攝將軍臉書）
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