西門町暗藏「神秘地下室」！驚悚60秒探險影片曝光

西門町暗藏「神秘地下室」！驚悚60秒探險影片曝光(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

若在熱鬧西門町商圈，意外發現神秘地下室，你敢下去嗎？日前一名女網友在網路上透露，在新租的店面意外找到地下室，但因外觀老舊潮濕且牆面斑駁，因此不敢隻身前往，於是在網路上徵求勇者幫忙探險，隨後更PO出勇者在裡面拍攝的景象，讓不少網友看了寒毛直豎。

一名女網友在《爆料公社》表示，在台北西門町租到一間新店面，但卻在裡面發現一個廢棄已久的地下室，樓梯口用鐵板蓋住，掀開底下是一階階骯髒的樓梯，從外觀看起來相當恐怖，於是原PO發文徵求勇者幫忙探險，果真有網友也熱心提供協助。

地下室凌亂不堪，裡面堆滿廢棄的雜物、垃圾 地下室凌亂不堪，裡面堆滿廢棄的雜物、垃圾(圖翻攝自/爆料公社)

5小時後，原PO再次發文表示「我是稍早發現通往地獄的樓主，我活著回來了還帶著影片，希望沒讓你們失望？」並貼出冒險後的影片，片中地下室凌亂不堪，裡面堆滿廢棄的雜物、垃圾，且地面相當潮濕，牆面斑駁老舊，僅一面白牆有日式建築的畫作，且寫著意義不明的日文，內部看起來讓人起雞皮疙瘩。

地下室堆滿廢棄的雜物、垃圾，且地面相當潮濕 地下室堆滿廢棄的雜物、垃圾，且地面相當潮濕(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友看完紛紛回應「感覺像沉默之丘的場景耶」、「小心！太久沒用裡面可能有沼氣，要先抽送風」、「還好欸！整理一下就可以用了，只是感覺通風不太好」、「濕氣感覺超級重，整理後應該是還可以利用，不過好像曾經有人住在裡面過的樣子」、「這已經不算潮濕了，積水積成那樣，重新整理肯定要花不少錢，建議封起來別用…」還有人疑神疑鬼的說「剛剛在木板（類似還有樓梯） 感覺有人在看，剩下的我不說了，我頭很暈」、「早知道不看影片，看完頭很痛，稍微處理一下吧！」

西門町暗藏「神秘地下室」！驚悚60秒探險影片曝光(影片來源/youtube/爆料公社3.0)
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