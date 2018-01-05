國道捕獲野生「風神」掀熱議！大家都猜車主是他

2018年01月05日 16:00 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

千萬超跑開在路上總是特別吸睛，近日有網友在國道捕獲一輛要價上億元的義大利超跑PAGANI Huayra（風神），忍不住拿起手機拍照PO網，寫下「前方發現這台車該如何處置？」讓不少網友看了嫉妒又羨慕，紛紛提醒「離它遠一點」；另外還有網友猜測該輛風神車主是建設公司董座！

一名網友在臉書《爆廢公社》捕獲一張風神在國道上奔馳的照片，並表示這輛車主是「我好友」，主要是護送它到洗車廠，讓不少愛車人士看的是既羨慕又嫉妒，紛紛提醒「記得離遠一點啊」、「離他遠一點，萬一真的親一下，可能兩顆腎都賣了也賠不起！」、「開風神上高速公路又怎樣？還是會塞車啊！」、「目前領到牌的只有這台的樣子」。

另外還有網友猜測「這台車真正車主是璟都建設老闆黃國明，他所有超跑車牌都是89開頭」。據了解，璟都建設老闆黃國明愛車成痴，曾花上150萬歐元（約新台幣5400萬元）向Pagani原廠下訂酒紅色風神，再加上4300萬關稅，光是車子本身就燒了新台幣8000萬元，另外還得花錢到原廠試車、學習操作，而車子到了台灣後又得符合法規改裝，總花費超過上億元，也是台灣首輛合法領牌的風神，因此有不少網友猜測該輛車主就是黃國明。

據知，全台除了璟都建設機構董事長黃國明擁有酒紅色風神外，國內超跑玩家「將軍」鄭為元也擁有一輛橘色風神、藝人周杰倫也被傳擁有一輛香檳色的風神，此外高雄一家螺絲工廠老闆也豪砸7千萬，買下一輛風神超跑送給兒子當作生日禮物。

網友表示，這輛「風神」車主是好友，主要是護送它到洗車廠。（圖／爆廢公社）