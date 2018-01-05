2018年01月05日 16:18 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人將感情看得很重，只要一不順遂就會想不開，甚至企圖自殺。泰國日前一名18歲少女疑似因失戀，喝酒後叫了一台計程車，將她載至曼谷的拉瑪八大橋上，之後又花500泰銖（約新台幣453元）請司機幫忙直播，一開始司機傾聽她訴苦，殊不知下一秒竟縱身往河裡跳，司機嚇得趕緊關直播並報警。

少女失戀直播自殺 「比YA跳河」司機掌鏡目擊全程(圖翻攝自/騰訊網)

根據泰媒《khaosod》報導，妮塔雅(Nitaya Sawasdee)疑似與男友吵架，當天喝酒解悶，便叫了一輛計程車至拉瑪八大橋上，並請司機幫忙直播，期間妮塔雅不斷喝酒，訴說自己剛被男友甩了，身體倚靠著橋並擺出姿勢，每個動作都讓人捏一把冷汗，豈料沒隔多久，她整個人向外攀在橋邊，比出YA的手勢就往河裡跳，讓司機嚇得趕緊關掉直播並報警。

警方到現場後，發現妮塔雅遺留的衣物及身份證，聯絡家屬後才得知，少女已離家2年，家人也不清楚她的行蹤，僅知道她的男友是從事電腦相關的職業，沒想到如今卻得知女兒的噩耗。經過搜索後，警方於4日下午找到少女的遺體，而她平時就喜歡自拍直播，在自殺前曾拍一段道歉影片，讓人看得格外心疼。此外，司機明知道有人意圖自殺卻見死不救，也遭網友撻伐。

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