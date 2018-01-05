超有用！超神老媽靠這招 讓寶寶半夜不哭不鬧

媽媽靠這招讓寶寶不再半夜哭鬧（翻攝臉書）

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不少新手爸媽的噩夢與煩惱靠這招就能解決！英國一位年輕媽媽，日前在臉書上分享了一個自己半夜不會被哭鬧的小孩吵醒的超神絕招，她在女兒睡覺時將十幾個奶嘴放滿嬰兒床，用「奶嘴陣」來包圍孩子，當女兒半夜想哭想鬧時，就會自己抓奶嘴來吃，她也能一覺到天明。

英國一位育有11個月大女兒的媽媽吉爾森（Laura Gerson），日前在臉書社團《The Motherload》分享自己的妙招，從她貼出的照片中可見，她在睡著的女兒身旁放滿了奶嘴。吉爾森指出，自從女兒滿三個月後，每次睡覺時她就會把好幾個奶嘴擺在女兒床上，當女兒半夜哭鬧時就會發現有奶嘴可吃，「99%的時候她都會找到奶嘴然後乖乖睡覺」。

吉爾森進一步指出，自己已經有很久不用特別去把女兒哄到睡著，因為在經過8個多月的訓練之後，女兒已經能夠自給自足了。當這招方法曝光後，不少網友都躍躍欲試，更有照做的網友直呼這招實在是超有用，但吉爾森也坦言，如果靠這招來哄寶寶的話，未來恐怕就得面臨讓孩子戒掉奶嘴的困擾。

對於自己的招式被網友推爆，吉爾森也顯得有點受寵若驚，她指出自己在分享這個方法時，完全沒想到會在網路上造成熱議。對此，吉爾森就認為，若是有家庭能夠靠這招好好睡上一覺，那就很值得了。

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