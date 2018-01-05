錯把路人當「精神病患」送醫 害他斷片爆瘦18公斤

2018年01月05日 19:35 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

美國賓州（Pennsylvania）一名63歲男子，去年6月15日下班回家途中，遇到2名員警確認他的姓名後，二話不說將男子逮捕並送往醫院，認定他就是精神病患，更對他施打抗焦慮藥物，造成男子出現暫時性失憶的狀況，之後他氣得提告，認為確認身分是一件簡單的事情，但員警卻疏於二度確認造成他傷害。

根據外媒報導，63歲的賴特（Eugene Wright）當時下班後，正走在回家的途中，遇見2名員警與1名醫院員工，他們見到他便問「你是尤金賴特嗎？」他回答是後就被對方抓住，更表示要將他帶往醫院治療，期間警方告知，由於賴特稍早闖進骨科醫師的辦公室，甚至威脅要傷害他人，因此要將他帶往醫院治療。

而賴特途中不斷表示，是警員認錯人，由於他的手被上銬，不斷要求對方讓他出示身份證或社會安全號碼，也提出可以請同事、家人作證，證明他並非員警在找的那名賴特，但警方卻無視他的說法，一行人將他送至米德維爾醫療中心（Meadville Medical Center）。

抵達醫院後，賴特央求醫師再次確認他的身分，更表示自己曾在醫院就診過，因此會有病歷資料，但醫師不僅拒絕甚至還表示，當精神出現問題的患者發脾氣時，通常不會記得自己說過什麼話，甚至不記得做過什麼事。隨後對他施打氟哌啶醇（Haldol）的抗精神疾病藥物，讓他產生記憶模糊的現象。

直到賴特的女兒到醫院後，解釋父親一整天都在公司上班，員警才坦言疏忽，未向當事人確認身分就隨便逮人，而醫院的行政人員事後也致歉，更贈一張50元美金的禮券做補償。但賴特回家後，將近14小時眼前出現黑畫面，往後甚至有失眠、難以獨處等狀況，為此還爆瘦18公斤，1月3日已聘請律師對市議會及醫院提告。