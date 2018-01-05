不滿男友沒位置坐 韓裔女搭車怒嗆「中國人都垃圾」

2018年01月05日 21:01 陳慶餘

不少華人現在都會選擇到澳洲去旅遊、打工或是居住，一位來自中國大陸的女子就控訴，她在今年1月1日在澳洲雪梨與家人一起搭火車時遭到歧視，一名韓裔女子疑似是不滿其男友在上車以後沒位置坐，竟然出言辱罵她的大伯，除了要他「在家等死」之外，在知道他們一家人自中國後，這名韓裔女子竟大罵「中國人都是垃圾」。

這位自稱是Fiona的女子指出，當天他帶著大伯與小孩出門觀賞新年煙火，結束後他們從雪梨的中央火車站搭車返家，由於是跨年，所以車上擠滿乘客，一位亞洲面孔的女子上車之後就一直往他們的位置擠，接著更要求Fiona的大伯讓位給她男友坐，接著更怒嗆「你都這麼老了，應該在家等死啊！出來幹嘛？」

由於當時真的太擠，所以Fiona沒聽清楚對方在罵什麼，而且她的大伯也不太想搭理這名無理取鬧的女子，但沒想到對方卻因此罵得越來越大聲、也越來越難聽，接著女子就突然冒出一句「中國人都垃圾」。

聽到這句話的Fiona怒火終於爆發，立刻上前與這名女子對質。Fiona指出，當時這名女子一開口就用不太流利的中文在罵人，所以一開始以為她也是來自中國，後來才知道她是韓國人。

隨後坐在罵人女子身旁的男子出面與她理論，表示如果有任何爭執可以報警處理，罵人的女子才慢慢降低音量，接著與男友在下一站下車離去。

Fiona表示，自己待在澳洲許多年，從來就沒有被歧視過，結果沒想到第一次遇到歧視竟然是來自同屬亞洲的韓國人，她認為在外人眼中，韓國人和中國人都是亞洲面孔，因此Fiona認為她們在火車上對罵只會「給所有亞洲人丟臉」。