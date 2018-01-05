老闆店休霸氣公告得「不想工作病」 網友：想被感染

老闆店休霸氣公告得「不想工作病」 網友：想被感染(圖翻攝自推特/@empress_emotion)

友善列印
/綜合報導

許多人一想到上班，就百般不願意，甚至一起床會萌生「好想請假」的念頭，最近日本就有一間雜貨店，貼出店休的公告，上面更寫著奇葩理由，表示他得了一種「不想工作病」，讓許多網友哭笑不得，不過日本老闆們公休的無厘頭理由不只一樁。

日本一名網友えんぷれ，在推特貼出一張雜貨店店休公告照，內容寫到「老闆得了一種『不想工作病』，員工們也都被感染了，今天只好休息了」，超有趣理由吸引5.9萬名粉絲按讚，紛紛表示「我也好希望被感染」、「我也是這種病的患者，我可以請假嗎？」、「這種病根本是不治之症」、「我也患病了，而且已經放棄治療」。

「當今流行的偷吃被發現，被賞巴掌負傷中，根本沒心情上班所以休息，勸戒大家別偷吃啊！」 「當今流行的偷吃被發現，被賞巴掌負傷中，根本沒心情上班所以休息，勸戒大家別偷吃啊！」(圖翻攝自推特/@szkbmr)
「今日兩個孫子有成果發表會，做奶奶的要去看他們，所以公休一日，非常抱歉」 「今日兩個孫子有成果發表會，做奶奶的要去看他們，所以公休一日，非常抱歉」(圖翻攝自推特/@mikagamiken)

而日本老闆店休的奇葩原因不只一件，甚至還出現過「老婆生日，因此問了她想要什麼，老婆說想要休息，所以本日公休一天」、「今日兩個孫子有成果發表會，做奶奶的要去看他們，所以公休一日，非常抱歉」、「當今流行的偷吃被發現，被賞巴掌負傷中，根本沒心情上班所以休息，勸戒大家別偷吃啊！」、「因為夫妻吵架，所以臨時店休。等老婆氣消就開店」各種可愛的理由，不免讓人會心一笑，也增添生活中的樂趣。

「老婆生日，因此問了她想要什麼，老婆說想要休息，所以本日公休一天」 「老婆生日，因此問了她想要什麼，老婆說想要休息，所以本日公休一天」(圖翻攝自推特/@manami_038)
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