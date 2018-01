一道「深奧哲學題」 小學生神回讓網友超驚豔

2018年01月05日 21:33 陳慶餘

美國加州一名小學老師,近日在網路上分享自己在課堂上出的一道「深奧題目」,沒想到一位學生竟然答出超有哲理的答案,雖然這個不是正確解答,但有不少網友認為該名學生的答案比真正的謎底還要好上不少。

在加州舊金山灣區一所小學任教的老師特納(Bret Turner)日前在上課時對著一年級的學生出了一道深奧的題目,「I am the beginning of everything, the end of everywhere. I'm the beginning of eternity, the end of time & space. What am I?」(我是萬物之始,各界之末;我是永恆之開端,時空之終焉,我是誰?)

當題目一出後,全部的學生通通沉默,接著突然有一位學生開口,表示這道謎題的答案應該是「Death」(死亡),完全超齡的回答讓特納當場傻眼,他事後將這起趣事PO上網與網友分享,意外引起熱議。

特納指出,這道題目其實只是個腦筋急轉彎,因為解答是英文字母「e」,因為在這道題目之中,「e」出現在謎題單字的開頭與結尾,不過不少網友都認為,那個第一個開口的學生的答案「死亡」,才應該是真正的解答。