一道「深奧哲學題」 小學生神回讓網友超驚豔

2018年01月05日 21:33 陳慶餘

美國加州一名小學老師，近日在網路上分享自己在課堂上出的一道「深奧題目」，沒想到一位學生竟然答出超有哲理的答案，雖然這個不是正確解答，但有不少網友認為該名學生的答案比真正的謎底還要好上不少。

在加州舊金山灣區一所小學任教的老師特納（Bret Turner）日前在上課時對著一年級的學生出了一道深奧的題目，「I am the beginning of everything, the end of everywhere. I'm the beginning of eternity, the end of time & space. What am I?」（我是萬物之始，各界之末；我是永恆之開端，時空之終焉，我是誰？）

當題目一出後，全部的學生通通沉默，接著突然有一位學生開口，表示這道謎題的答案應該是「Death」（死亡），完全超齡的回答讓特納當場傻眼，他事後將這起趣事PO上網與網友分享，意外引起熱議。

特納指出，這道題目其實只是個腦筋急轉彎，因為解答是英文字母「e」，因為在這道題目之中，「e」出現在謎題單字的開頭與結尾，不過不少網友都認為，那個第一個開口的學生的答案「死亡」，才應該是真正的解答。