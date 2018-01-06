開錯玩笑！日本搞笑藝人臉塗黑模仿他 遭嗆種族歧視

開錯玩笑！日本搞笑藝人臉塗黑模仿他 遭嗆種族歧視（圖／翻攝推特）

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／綜合整理

日本搞笑藝人濱田雅功日前在綜藝節目上將臉塗黑，模仿好萊塢喜劇演員艾迪墨菲（Eddie Murphy），結果不但沒戳中笑點，反而在網路上掀起「種族歧視」爭議，引發外媒關注，其中非裔作家巴伊麥尼爾（Baye McNeil）在推特痛批「黑人不是一個哏，也不是一個道具」。

濱田雅功日前在新年特別節目中將臉塗黑，搞笑模仿非裔美國人喜劇演員艾迪墨菲（Eddie Murphy），但由於與節目內容沒有太大關聯，在節目播出後引發不少批評聲浪，直呼「電視台用畫黑臉的方式揶揄黑人，是一件非常冒犯的事」；而移居日本13年的非裔專欄作家麥尼爾也透過推特對此事表達不滿，「如果真的需要，那就應該直接找一個會說日文的黑人演員。」

麥尼爾在推特上不斷開砲，「我喜歡日本。我在這裡住了13年，祈禱在日本會發生好事。但老實說，我很怕2020年的東京奧運會發生演員扮演黑人表演的情況，請馬上停止扮演黑人。」

儘管有不少網友替濱田雅功緩頰，認為他這麼做只是為了讓自己看起來更維妙維肖，才會將臉塗黑，而且日本不像某些歐美國家有著明顯種族歷史文化，但麥尼爾仍表示：「我知道不是故意的，但無論是否有歧視的動機，這樣的作法都是有問題的。」

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