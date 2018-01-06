超搶手？他納悶「女同學都嫁志願役男」 網分析2大理由

2018年01月06日 08:35 杜炤佑

你對職業軍人的印象如何呢？近日有男網友在網路上PO文表示，發現身邊不少女同學陸續結婚，對象正好都是志願役軍人，讓他相當不解，「志願役男真的有這麼好行情嗎？」

男網友在PTT以「軍人在婚姻市場似乎很搶手？」為題，表示最近發現身邊的高中女同學陸續結婚了，其中不少人的對象都是志願役，讓他相當驚訝。他認為，身為男性的他因為當過兵、知道軍人的本性，加上軍人過年過節都要留守，天災人禍又要救難，「這種重要時刻無法陪在伴侶身邊的職業為何如此搶手？女生要的到底是什麼？」

文章一出，有部分網友提出分析，包括收入高且穩定、婚後自由，「薪水又不會比竹科少而且也穩定，根本優質提款機」、「收入又穩定堪比公務員」、「千萬退休金屌打竹科回收業」、「而且不用每天見面」、「老公被綁在裡面，想幹什麼就幹什麼」、「婚後可以不被控制」、「人常常不在家但是錢會進帳」。

根據國防部公布資料，以志願役士兵二兵為例，起薪待遇為33,625元；一等兵待遇35,230元；上等兵待遇36,845元。如果分配到外島、高山等地還有特殊加給。以金門為例，每月可多領9790元離島加給，最基層的志願役二兵每月薪資可達43,415元。如果是大學畢業報考軍官，就能領到45,835元，再到金門服役就有55,625元。