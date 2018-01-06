小孩狂抽郵局號碼牌 霸氣媽這樣出大絕…網友狂讚

2018年01月06日 11:19 杜炤佑

小孩如果出門在外搗蛋的話，家長應該怎麼處理才適當呢？一名網友在《Wetalk》論壇發文表示，某天到郵局寄聖誕禮物時，看到一名小孩在玩抽號碼牌的機器，不但亂抽了好幾張，還跑去跟媽媽炫耀。但沒想到媽媽的教育方式，讓所有網友都跪了！

網友在PO文中寫道，某天到郵局寄禮物時，抽完號碼牌的他一邊滑手機一邊等叫號，突然看到一名小孩頑皮地跑到號碼機前面，宛如把機器當成衛生紙一樣抽，一次就抽了十幾張出來，然後又跑去跟媽媽炫耀。

原PO當時心想櫃台人員這下麻煩了，沒想到媽媽看到後，就問小孩說：「你抽那麼多號碼是要做什麼？」小孩笑笑地說「抽好玩的」，媽媽便嚴肅地說：「你知道這樣會讓郵局的叔叔跟阿姨傷腦筋嗎？還會讓其他來郵局的人也很傷腦筋喔！」

小孩聽完後便知道自己做錯，媽媽又說：「把抽的那些號碼拿著，去那邊站著。等一下你看有人進來就照順序給他們號碼，等你發完了我們才回家。」小孩露出不想要做的表情，媽媽又說：「不去的話等一下就直接回家，不讓你玩pokemon go了。」這時小朋友才乖乖走到郵局門口，一張一張把號碼牌拿給要抽號碼牌的人，最後終於把手上號碼牌發完，媽媽也再次叮嚀他「以後不可以這樣亂抽號碼喔」，小孩則乖乖地點點頭。

許多網友紛紛讚嘆媽媽的教育方式，「這種小孩真的很白目，會把小孩教好這真的很重要啊！如果不教真的只會一直造成別人麻煩」。(圖/本報資料照)

文章一出，許多網友紛紛讚嘆媽媽的教育方式，「這種小孩真的很白目，會把小孩教好這真的很重要啊！如果不教真的只會一直造成別人麻煩」、「媽媽很會教」、「好棒，這樣才是正確的教育啊」。