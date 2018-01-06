曾被霸凌選擇輕生！他勇敢揭露自身「妥瑞症」故事

2018年01月06日 14:36 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日前一名男子在捷運上做出狂聞舔椅子的動作，引起網友撻伐，但有人猜測這症狀是「妥瑞症」造成，希望大家不要嘲笑患者；為此一名妥瑞症網友特地在臉書分享自身故事，表示妥瑞症患者心底煎熬其實更甚於一般人，希望大家能多以同理心看待他人。

一名網友在臉書《爆料公社》發文，表示自己和朋友同是妥瑞症患者，看見網路上言論大多指責捷運男子「變態、有病、吸毒」等等，心理感到相當難過，因此想要藉由文章告訴大家，這些行為怪異的人或許並不是我們所想像的那樣，他們在接收外界眼光時，心裡壓力比一般人更大，希望能夠藉此讓更多人認識這類病症，多多給予包容。

一般人都聽過妥瑞症，但對妥瑞症了解並不深，他在文中分析四大症狀，表示不單單只有聲語型，簡單來說可以分成簡單聲語型、複雜聲語型、簡單動作型、複雜動作型，從發出噪音到猥褻不雅的動作都有可能是患者。由於自身就是妥瑞症患者，讓他更加理解妥瑞症患者心境，「先不管他是不是妥瑞症，你們認識他嗎？如果他真的是一位身心障礙者，你們要負責嗎？當他的家人看到這篇文會有多難過？」

原PO表示自己也是妥瑞症患者，他們在接收外界眼光時，心裡壓力比一般人更大。(圖/翻攝影片)

另外，他貼出了一段影片，主角是他的妥瑞氏症好友曾柏穎，闡述他發病以來的心路歷程。他從10歲起開始發病，認為世界對他很不公平，到了國三那一年忍耐到了極限，承受來自家人、師長之間的壓力，以及同儕霸凌、外界的異樣眼光，讓他選擇結束生命。

他從四樓跳了下來，結果掉到了車頂順利地活了下來，但他每一天都在想「我活下來的意義是什麼？」最後他重拾信心與希望，藉由自身故事到處演講讓更多人去認識妥瑞症，希望能讓社會更美好。

不少網友在看過影片後，感到十分感動，紛紛替他打氣加油，「謝謝你教育了我們」、「同理心非常重要，之於缺乏嚴重的現代社會」、「謝謝你，加油！因為你的勇敢，使大家都能認識妥瑞症」、「不管是不是妥瑞症，其他疾病也是，很多時候請不要用自己自以為的想法去認定別人」。

妥瑞氏症好友曾柏穎拍攝影片分享發病以來心路歷程。（影／爆料公社YOUTUBE）

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