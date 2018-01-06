「1塊錢很貴！」奧客狂拗塑膠袋 店員神回覆…網笑翻

「1塊錢很貴！」奧客狂拗塑膠袋 店員神回覆…網笑翻(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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全台擴大「限塑令」今年上路，但也因此造就了許多奧客出沒！一名在飲料店工作的女店員日前分享兩段故事，讓她不禁感嘆：「不要為難飲料店員工跟老闆，我們收錢只是響應政策，而且不收還會罰錢。」

女網友在論壇「Dcard」寫道，今年1月1日「限塑令」政策實行後，塑膠袋用量真的變少了，但還是有些奇葩的客人出現，例如明明事先詢問過「有無需要購買袋子」，對方說不用，結果拿到飲料後，又要求「要一個塑膠袋」，還嫌1塊錢貴。

當時女店員對客人說：「小姐，1塊錢掉地上妳也不會撿吧？」對方說：「不會啊才1塊」，讓她忍不住回嗆：「那1塊錢貴哪裡呢？」最後客人氣得直接走掉，在一旁的老闆則搖頭說：「現在的人啊，1塊在地上不會撿，5塊在地上也可能不會，10塊倒有可能，到底哪裡貴啊？我等等撒一大堆1塊在地上，看誰撿。」

還有另一個女常客還會拗免費的袋子，直說「哎呀！老闆你就不要算我們常客的錢了啊，我們會幫你保密的」、「就說我們有買袋子，他又不會知道」、「哎呀！老闆別這樣嘛」等等的話。

眼見老闆不妥協，女常客則轉對原PO說：「那妹妹妳給我一個袋子啦，我下次給錢，身上沒有1塊啦！」原PO也感受到老闆的笑容已經垮了，立刻對女常客說：「那我幫妳變成印度拉茶的裝法，可以嗎？」結果對方一聽完馬上閉嘴，尷尬地說：「算了不用了。」

文章一出，其他網友紛紛表示「印度拉茶整個戳中我笑點」、「都有錢買飲料了，還在那喊袋子貴」、「這個政策真的很棒，畢竟1塊錢背後是無價的大自然」、「原來你們不收錢，還會被罰錢哦…」、「飲料同業，超級同感」。

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