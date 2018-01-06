不爽前車「竄改車牌」狂違規 超MAN駕駛下車霸氣撕毀

不爽前車「竄改車牌」狂違規 超MAN駕駛下車霸氣撕毀（圖／翻攝秒拍）

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／綜合整理

許多不肖駕駛為了躲避罰單，時常會在車牌處動手腳，近日一名北京駕駛開車外出，發現前方轎車竄改車牌，用貼紙遮住原本的車牌號碼，將英文字母V改成N，一氣之下趁著紅燈時，下車將前車車牌撕掉，霸氣舉動全被行車紀錄器拍下，讓不少網友看後直呼：「表情巨帥！」

根據陸媒報導，一名北京駕駛4日晚間開車行經朝陽路段，驚見前方白色小轎車不斷違規，先是搶開公車專用道、接著又闖紅燈，再仔細一看，發現小轎車竟用貼紙擅自篡改車牌，將英文字母「V」改成「N」，讓他看不下，趁著紅燈下車上前將貼紙撕了下來。

後方駕駛趁紅燈下車撕毀小轎車車牌貼紙。（圖／翻攝秒拍） 後方駕駛趁紅燈下車撕毀前方小轎車車牌貼紙。（圖／翻攝秒拍）

從影片可見，當時車輛正在停等紅燈，從後方明顯可見前方白色小轎車車牌不自然，明顯動過手腳，接著駕駛突然走上前至小轎車後方，霸氣撕掉車牌貼紙，讓「N」瞬間恢復原形「V」，接著回到自己車上。

駕駛事後接受媒體訪問，表示當時紅燈約一分鐘，不清楚前方車主有沒有發現，反正他也沒反應，並說每天上班至少會看到5台遮擋號碼的車輛，相當看不慣這種行為，當下就是覺得「不能慣著這毛病」，就上前撕了。

行車紀錄器曝光後，網友們紛紛大讚，直呼「爺們幹得好」、「哥你撕了牌兒一轉身那氣場和表情巨帥」、「做了好多人想做，又不好意思做的事」、「這遮擋也太不專業了」；另外也有網友擔心他會因此遭到報復，對此他在微博寫下「今兒只是為我的家做了一點微不足道的小事，謝謝大家關心我的安全。」

超MAN駕駛下車霸氣撕毀 影片請點此
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