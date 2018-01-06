美國男搶劫華人餐館 「不懂英文」反救她一命

2018年01月06日 17:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

語言不通難免讓人造成誤會。美國日前一名男子至華人餐館搶劫，期間遞了張威脅的紙條向被害人索錢，殊不知對方根本看不懂英文，還傻傻地告知他店已關門並請他離開，搶匪最後無奈只好空手而歸，而被害人兒子得知後趕緊報警，將這名歹徒逮捕。

綜合外媒報導，來自佛蒙特州(Vermont)28歲男子泰勒‧愛德華斯茲（Tyler T. Edwards），疑似因毒癮發作又缺錢花用，於是至中國城由兩名華人兄弟張榮和張文強所開設的餐廳搶劫，但當時已經是關店時間，他恰巧僅碰到他們的母親吳雲，但由於她聽不懂英文，只聽得懂對方說現金（cash）這個詞，之後泰勒又比出槍的姿勢，更將一張紙條丟向櫃檯，但吳雲完全不懂對方要表達的意思，不斷告知對方已經關門請離開，男子迫於無奈，只好空手離開。

來自佛蒙特州(Vermont)28歲男子泰勒‧愛德華斯茲（Tyler T. Edwards）(w圖翻攝自/Fox NEWS)

兄弟兩得知後趕緊報警，經調查後發現該張紙條上寫「把牆上的電話拿下來，並將所有的錢都拿給我，然後雙膝下跪數到1000」，隨後也在餐館附近找到歹徒作案用的手套及枕套，並將所有線索PO上網，尋求網友提供資訊。而泰勒的同居女友得知後，發現男友最近行為異常，疑似又再吸毒，便懷疑男友是嫌犯。

隨後指認警方找到的犯案用具就是男友所有，更提到搶案的紙條與他的筆跡相似。不過，1月3日泰勒卻否認犯案，雖坦承最近又有吸毒的狀況，但絕對沒有搶劫，而辦護律師也表示，警方並沒有確切證據能證明是泰勒犯案，但公眾辯護人則提到，就是剛好因為被害人不會英文，才導致這張紙條沒有威脅性。假若泰勒坦承犯案，未來恐將面臨20年有期徒刑。據悉，目前法官不同意泰勒保釋的請求。

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