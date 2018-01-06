「台灣騎樓」實際作用是什麼？他PO文暗諷網超有感

2018年01月06日 19:57 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「騎樓」是台灣的建築特色，主要是因應經常下雨的氣候而設計。不過最近一名網友抱怨，表示在高雄道路行走時，原本要進騎樓躲雨，沒想到道路上卻被擺放許多雜物，甚至還有人直接把騎樓當車庫停車，讓他認為已造成行人不便，氣得PO文表示「整個城市的騎樓都是高雄人的停車場」，引發網友們熱議。

一名住在高雄的台北人在PTT表示「今天高雄下著久違的小雨，整個城市詩情畫意，外出的我想要走在騎樓避個雨。事與願違，一整排的機車擋在我的眼前，只好像個猴子一樣跳過那群機車，結果又遇到白色轎車，駕駛把原先擋住的『請勿停車』標誌挪開，仍然擅自停了進去」。

原po為躲雨進騎樓後，卻發現道路被機車、腳踏車擋住(圖翻攝自/ptt)

原PO內心相當氣憤，更諷刺「台北人還要花幾百萬買車位，每個月幾千塊的租金，高雄人只要停自家騎樓就好囉！難怪高雄人可以這麼幸福」，認為無論人行道、騎樓都該供行人使用，「台北在某任市長的推動下，汽機車退出騎樓，雖然該政策並非百分之百達成，但身為一個行人，我在台北街頭行走是令人舒服的。而高雄，整個城市的騎樓都是高雄人的停車場，甚至許多攤販都直接把廚房設置在騎樓上，只留一個小布拉基的通道給人走」。

甚至還有汽車擋在店門口(圖翻攝自/ptt)

而許多網友也表示同感「就跟人行道一樣，為何國內人行道弄不起來？要停車啊！」、「南部日常」、「高雄的車道才是人行道」、「南部騎樓是用來停機車、腳踏車、擺攤做生意」，也有人認為其實全台灣都一樣「騎樓亂停中部也很嚴重，我都走騎樓外面，一堆都直接封住」、「老家在台南一樣有這個問題，除了公德心還需要政府強制力」、「台灣多數縣市都是這樣…完美展示沒水準的素質」。

更有人直接將騎樓當車庫(圖翻攝自/ptt)

還有人認為，只有台北勉強合格「不只高雄，全台灣都這樣。台北算勉強及格」、「除了台北，各地差不多都這樣吧！」、「目前只看到台北沒這情況...台灣素質仍有待加強」、「除了台北市都差不多...令人無言」、「台北改善很多，有感」、「比騎樓，台北絕對屌打其他縣市」。

究竟「騎樓」到底屬於誰的呢？雖然騎樓所有權歸屬於屋主，但依「道路交通管理處罰條例」規定，騎樓的特性為「所有權私有，使用權公有」，屋主使用騎樓時，應該以不影響路人通行權益為主，基本上是不可將騎樓道路封起來的，因此才會出現騎樓上經常被擺放雜物的狀況。