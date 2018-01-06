「要記住我」4歲哥對妹遺照唱歌 185萬網友哭紅眼

2018年01月06日 21:57 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

迪士尼最新製作的皮克斯動畫《可可夜總會》，以墨西哥亡靈節為故事主軸，影響許多觀眾對於死亡的意義。而美國德州一名4歲小男孩，也受到該部動畫的影響，日前他拿著吉他向妹妹的遺照唱歌，模仿電影裡的橋段，畫面不僅感動他的父母，也讓感動185萬名網友。

綜合外媒報導，年僅4歲的亞歷山大（Alexander）有一個妹妹艾娃（Ava），於2016年12月底出生，但不幸的是，僅僅4個月大的她卻因腎積水過世，之後家人便將艾娃的照片與物品擺在家中一角。上個月恰好是艾娃1歲冥誕，亞歷山大便模仿《可可夜總會》的橋段，在妹妹遺照面前，彈著吉他唱主題曲《Remember Me》。

《可可夜總會》以墨西哥亡靈節為故事主軸，講訴死亡的意義(圖翻攝自youtube/迪士尼影業)

而亞歷山大的父親薩米爾（Samir），趕緊將這個感人畫面拍攝下來，並上傳至推特寫道「雖然亞歷山大只有4歲，但他明白妹妹已經不在人世了，當時他只想為妹妹的1歲生日獻唱一首歌」。薩米爾接受採訪時表示，很感謝電影讓亞歷山大可以與妹妹找到連繫。

影片中，儘管亞歷山大唱的口齒不清，吉他也是隨興彈奏，但他的舉動仍感動所有人，目前該支影片已經超過5.8萬次分享和185萬次點閱，許多網友淚灑螢幕前表示「這部電影讓我看到哭，現在又看到小男孩這麼暖，眼淚根本停不下來」、「這部電影變得更有意義了」、「他的妹妹一定很開心的」。