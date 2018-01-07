家裡地板冒「詭異顆粒」掃完又出現 網友崩潰求救

2018年01月07日 07:59 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日天氣變化大，室內相當潮濕，就有民眾發現家中地板「憑空」出現一團神秘顆粒，而且在掃完之後隔日又在同樣位置出現，讓他摸不著頭緒，因此拍照上網詢問網友意見，引起網友熱烈討論，紛紛直呼：「雞皮疙瘩！」

一名網友在臉書《爆系知識家》崩潰發問，從他張貼的照片可見，白色磁磚地板明顯可見一片白色小顆粒散落成一個圓圈，近看外觀如同芝麻粒一般，不但數量多且相當密集，「把它掃起來之後隔天還是在同一個位置又出現」，讓他感到相當詭異，因此上網求解。

許多網友看後紛紛猜測是「白蟻」搞鬼，「天花板骨料長白蟻」、「應該是白蟻，抬頭看天花板有沒有蛀洞」、「好像是白蟻的排泄物」；另外也有網友認為「比較像果蠅的軟，可能有垃圾沒倒乾淨吧」、「這是果蠅卵！這位置可能曾經有食物殘留沒清潔乾淨吧」。

對此，《好房網》指出，如在家中發現白色一點一點顆粒，很可能就是白蟻排泄物，代表白蟻巢穴就在附近，可以檢視書櫃等木製物品是否有蛀蝕痕跡，請專業除蟲公司處理，避免家中裝潢損害擴大。

白蟻又稱為「白螞蟻」和「大水蟻」，伴隨著下雨，當空氣濕度達到85％，溫度21至29度之間，正是白蟻適合存活的環境條件。一般住家若是有木質裝潢，很容易成為白蟻入侵對象，再者建築之間管道相通，因此只要某一戶發生白蟻問題，則容易「感染」左鄰右舍。對此提醒民眾盡量保持室內通風，若發現類似情形，盡速尋找專業的除蟲公司處理。