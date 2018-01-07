員警拿盾牌取暖照曝光 許淑華批：時力浪費社會資源

2018年01月07日 09:34 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

時代力量立委黃國昌、徐永明等人因不滿民進黨強勢處理勞基法修正草案，7日凌晨冒雨在總統府前禁食靜坐，對此民進黨台北市議員許淑華在臉書PO出一張「基層員警站在寒冷街頭拿盾牌取暖」照片，痛批時代力量抗議行為，「浪費社會資源外，更讓基層員警疲於奔命，我真的很不認同！」

時代力量黃國昌等五位立法委員，5日下午糾眾30餘人前往凱達格蘭大道禁食靜坐抗議，7日凌晨又公然在總統府前之集會遊行禁制區內增設帳篷，顯然恣意違法，遭警方強制拆除，雙方引爆衝突，最終黃國昌、徐永明等人乾脆冒雨直接躺地上。

總統府前時代力量立委與警方拉扯衝突。 (趙雙傑攝)

最終黃國昌、徐永明等人乾脆冒雨直接躺地上。 (趙雙傑攝)

對此，許淑華忍不住在臉書發文，表示總統府前抗議靜坐一事，為維護社會大眾權益及維持秩序，指引車輛及行人改道，避免導致擴大受影響範圍，迄今已動用警力380人次，「讓原本負責首都治安重責的臺北市警察人員，被迫在寒風陣雨中警戒維安，折損戰力，絕非百姓之福。」

許淑華附上一張照片，寫下「這是我們的基層員警，昨晚深夜在寒冷街頭，用盾牌圍著互相取暖的畫面」，並痛批黃國昌等人「身為立法委員本應循體制內爭取權益，讓修法符合民眾期待，而非浪費社會資源外更讓基層員警疲於奔命，我真的很不認同！」

不少網友看後紛紛直呼「警察辛苦了」、「警方也是人也是人家的子女！是否可以不要因為抗爭來讓這些警察身心俱疲？」、「身為立委更不能帶頭這樣抗爭，要用行動證明而不是激烈抗爭，才能解決所有問題」。