2018年01月07日 10:31 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

每個人的睡覺時間都不同，但你知道嗎？從睡覺時間竟然能夠看出隱藏個性！事實上，科學家早已證實了，經常按照日常或夜間進行計劃的人，從事起來最有效率也容易成功。有國外網站就PO文表示，從睡覺時間來了解自己，是件具有說服力的觀點之一。

根據國外網站《Yourtango》分享，在晚上「8點至10點」間睡覺，很多人都知道早睡早起是有益於健康的，要是隔天沒有必要早起，卻還是能夠經常都在晚間8點至10點就寢，那麼就表示你可能是個對生活及做事都很拘謹的人。對某些人來說，回感覺到十分嚴格，於你卻是件正常不過的事情。

晚上「10點至12點」間睡覺的人，在個性上是個相當有趣的人，且朋友或同事大多認為你是個可靠、負責任且聰明的夥伴，但也同時具備了一些背叛性格，有些時候簡直「難相處」到了骨子裡。且和你相處時，最好能懂得「剛柔並濟」，才不會在處事上使雙方尷尬收場。

上床時間揭露隱藏個性！10點睡的人「難相處」。(圖片／達志影像。shutterstock）

晚上「12點至凌晨2點」間睡覺的人，若有昏昏欲睡的感覺出現，可以說明你是個富有創造力的思想家，同時也帶有了一些憂鬱的特質。文中還指出，喜歡熬夜的人天生就是搜索者，因此想找到「幸福」並不容易。還有在不影響健康的前提下，倘若總體能上可以達到足夠且適量的睡眠，最好維持著這樣的生活平衡。

凌晨「2點至4點」間睡覺的人，說明你內心渴望擁有一個「自由」的靈魂，拒絕遵守傳統規則；文中指出，這段時間就寢的人可能從事自由職業，因此能夠自由掌控作息情況。晚睡的人個性上也可能較叛逆、脾氣暴躁，恐成為自身中的一大弱點，嚴重有可能錯失在工作上的大好前程。