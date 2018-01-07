國道風火輪？小貨車掉輪狂噴火花 影片驚險一瞬間

2018年01月07日 11:25 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

小貨車中山高右後輪脫落影片。（影／爆料公社）

國道中山高6日上午一輛小貨車突然放慢速度緊急閃燈，接著右後輪胎噴了出去，輪框直接摩擦地面拖曳噴出長長火光，嚇到後車急忙閃避，好在駕駛及時發現，緩緩將車子開至路肩，才沒有釀成大禍。而後方行車紀錄器錄下整起過程，並將影片PO上網，讓不少網友看後直呼：「嚇死了！」

一名網友在臉書《爆料公社》貼出一段行車紀錄影片，可見一輛藍色小貨車當時正行駛在中山高速公路南下約82公里處，眼見車輛緩緩放慢速度打了右邊方向燈，讓人以為準備切換車道，下一秒卻變成了故障燈，讓人越看越不對勁。

緊接著就看見小貨車右車輪與車身分離，小貨車一瞬間重心不穩在國道上飄移，讓後方駕駛看得是心驚膽戰，只見小貨車一路上拖著長長火花尾巴緩緩往路肩開去，臨危不亂反應讓網友們紛紛大讚。

小貨車一路上拖著長長火花尾巴緩緩往路肩開去，如同風火輪一般。（圖／爆料公社）

而後車見狀後急忙放慢速度，好在保持行車安全距離，才沒有釀成大禍，事後駕駛將行車紀錄器畫面放上網，呼籲「車輛保養要確實」，讓不少網友看後直呼：「司機大哥好技術」、「教科書等級的處理」、「還好沒急煞」、「路肩超車那台竟然沒事」、「路肩那台才是亮點」。

對此有不少網友懷疑車輛零件老舊，才會導致輪胎脫落，綜合媒體報導，保養廠業者張先生表示，維修時沒有鎖緊也有可能發生，最好的預防方式，就是每隔一陣子就要將零件淘汰，假使遇到類似情形，「把油門放開，然後先打故障燈，方向盤一定要握緊，然後往路邊停，如果緊急煞車或方向盤打多一點的話，可能會翻車」。