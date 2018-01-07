工作週休3日不減薪 暖心老闆一句話網推爆！

工作週休3日不減薪 暖心老闆一句話網推爆！(圖片／翻攝自aizle_edinburgh。IG)

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位於英國愛丁堡，有一間星級餐廳明明預約人數大爆滿到三個月後，卻仍堅持「每周只營業4天」，對此老闆兼主廚的哈爾斯坦(Stuart Ralston)就透露，兒時見家人因工作緣故，犧牲了許多的家庭時光，如今自己也當爸了，希望能夠陪伴孩子的成長過程。

綜合外媒報導，現年34歲的哈爾斯坦，曾在美國與「地獄廚神」戈登拉姆齊(Gordan Ramsay)共事過，因而聲名遠播，更曾擔任過多家星級餐廳的主廚。就在三年多前，他自立門戶在英國愛丁堡開了間餐廳，期間獲得不少殊榮，還在去年被評選為TripAdvisor在「英國10大最佳美食餐廳」之一。哈爾斯坦謙虛的表示，開業至今全托底下員工們的勤奮工作，才會讓餐廳有今日的成就。

他透露，「這是一個容易超時行業，不但上班時間長，而且相當耗費體力」，因此他希望能在忙碌工作之餘還能打造出健康的生活型態，多一些時間在享受人生中重要的事情上，不只是自己他也希望員工亦是如此。

哈爾斯坦說，餐飲業很辛苦，許多人都是從早上8點多就開始準備，一直到凌晨才下班，「到了星期天大家都累了」。他坦言，爸、媽、兄弟都從事餐飲業，自己從小看到大因此相當有感，如今自己也當了爸爸，「我不希望錯過孩子的成長時光」。為了做好工作與生活或家庭之間的平衡，他決定將餐廳改成一週營業4天，並且不會扣掉員工任何一毛薪水。

文章來源：aizle_edinburgh。IG

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