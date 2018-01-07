「我還不想走...」27歲正妹癌逝 遺言感動上萬網友

2018年01月07日 13:42 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

澳洲一名正值青春年華的27歲女子罹患骨癌，前一周遭癌魔奪去性命，在發現自己活不久後，日日寫下抗癌日記，並記下早逝的感受，文章曝光後，讓不少網友相當感動。

根據外媒報導，一名新南威爾斯州女子荷莉布徹爾（Holly Butcher）罹患惡性原發性骨癌「尤文氏肉瘤」（Ewing's sarcoma），於周四（4日）不敵病魔病逝。離世後幾個小時，家人依照她的心願，在臉書公開她在離世前寫給世界一封如何珍惜的信。

荷莉表示從來沒有想過會這麼早離開世界，「26歲就得知並且要接受即將離世的事實，感覺很怪…時光流逝，人們都以為有無限長的時間，直到不可預期的事情發生」、「我時常幻想自己能夠活到老，直到滿臉皺紋、頭髮發白，有個美好的家庭及許多孩子」、「我現在27歲了，我還不想走。我熱愛我的生活」、「這就是生命：脆弱、寶貴、無常，活著的每天都是恩賜，而不是應有的權利。」

荷莉希望大家享受生活，不要為「生活中無謂的壓力」煩惱。(圖／翻攝Holly Butcher facebook）

荷莉希望人們能夠不要再為「生活中無謂的壓力」煩惱，像是陷入交通堵塞、頭髮剪壞，或是胸部太小等等，想一想面臨更多挑戰性問題的人，「深呼吸一口新鮮的空氣，看看天空是多麼的藍、樹木有多麼的翠綠，想一想能夠做到呼吸這一點是多麼的幸運」、「當你看待整個人生時，這一切顯得相當微不足道」、「試著盡你所能，讓你的時間變得有價值和偉大，少些廢話」。

另外，她表示時常聽到有人在抱怨工作多麼難、運動多麼累，「運動和工作聽起來相當微不足道，但要感謝你還有體力去做這些事，直到你的身體不允許為止」，最後提醒人們要時常和深愛的人表達自己的愛，多多與親友們相聚，試著用錢去感受世界，但絕不是花費在非必要的物質奢侈品上。