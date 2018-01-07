女子淘寶給負評遭騷擾 賣家還千里尋仇：弄死妳

女子透過淘寶網購，給了一位賣家負評竟惹怒對方，特別坐火車對她拳打腳踢。(圖/ 翻攝自《澎湃新聞網》影片)

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女子事後就醫診斷，發現身體多處挫傷及腦震盪。 女子事後就醫診斷，發現身體多處挫傷及腦震盪。(圖/ 翻攝自《澎湃新聞網》影片)

網購盛行，有越來越多人選擇透過網路買東西，在評估要買哪間店家時，消費者評價成了指標之一。不久前大陸有一名女子在淘寶網購，但賣家卻遲遲不發貨讓她決定投訴給負評，沒想到竟惹怒賣家，不只用電話和簡訊騷擾，甚至「千里尋仇」特地坐火車找到該女，並對她拳打腳踢，嗆她「店不做也要弄死妳」。

大陸河南鄭州的一名女子日前在淘寶網購，但等很久都未等到賣家發貨，便向客服投訴「賣家遲遲不出貨」，這個負評卻不小心惹怒賣家，對方開始透過電話騷擾她，甚至用簡訊恐嚇她，「我店不做也要弄死妳」；直到上月27日下午，女子接到快遞來電取貨，當下竟冒出一名男子朝她拳打腳踢，將她踹倒在地後才轉身離開。

事後女子就醫診斷，除了身上多處挫傷外，還有腦震盪。不久後對她動手的男子竟主動來電，她才想起對方應該是之前她給負評的那位賣家，幾天前對方還有傳幾封恐嚇訊息，「妳隨便投訴，我店不打算做了下月20號去鄭州，等著！」、「坐了一天一夜的火車過來」。

最後該名賣家在淘寶上的商店也被強制關閉，警方已通知嫌犯到場說明，全案仍在調查中。而賣家離譜的行徑在網路上引起熱議，不少人覺得賣家應該有病，「已經神經到一定境界了」、「打人是不對的」、「好可怕」；還有網友表示自己最近也有遇到遲遲不出貨的賣家，本來想投訴，「後來想到總是有這種報復新聞，想想算了」。

賣家離譜的行徑引起網友熱議，也有人表示自己本想給賣家負評，但想到這種報復新聞就打消念頭了。 賣家離譜的行徑引起網友熱議，也有人表示自己本想給賣家負評，但想到這種報復新聞就打消念頭了。(圖/ 翻攝自《澎湃新聞網》)

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