汽車駕考「停車取卡」這關爆難！網友崩潰：手短就掰了

汽車駕考「停車取卡」這關爆難！網友崩潰：手短就掰了。(圖片／翻攝自浙江日報秒拍)

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／綜合整理

三寶意外事故幾乎經常上演，常常被笑說駕照該不會是「雞腿」換來的？不只在台灣，就連中國大陸也頻傳有三寶駕駛造成交通事故。就在去年10月，大陸增加了考照難度，頒布最新駕照考試規定，科目二考試增加「停車取卡」這一關，被許多大陸網友稱為是「史上最難駕考」，這也使得合格率下降，讓不少人叫苦連天。

根據《人民日報》報導，大陸浙江省公安廳交通管理局宣布，今年的1月1日起，於科目二考試中，新增了停車刷卡、取卡的考試關卡。在考試的過程中，倘若未放空檔、開過停車取卡位置未停車、車輪壓到道路邊的邊緣線或是車身去碰撞到欄杆、駕駛側車門距離路邊的邊緣線超過50公分、停車後還要倒車喬位置等，都將給予不合格。

汽車駕考「停車取卡」這關爆難！網友崩潰：手短就掰了 汽車駕考「停車取卡」這關爆難！網友崩潰：手短就掰了。(圖片／翻攝自浙江日報秒拍)

停車取卡的關卡看是簡單到不行，但對於新手駕駛來說，可以說是相當嚴峻的考驗，因此對於正準備考試的來說，可以說是相當頭痛。對此，網友則出現兩派意見，有人認為，「停車刷（取）卡，不要說女司機，男司機開始都不好操作」、「根本在歧視手短的人啊！不公平」；另一派網友則表示，「我舉雙手贊成，很多司機拖拖拉拉用半天，停車開門拿的也有，根本耽誤到後面用路人的時間」。

汽車駕考「停車取卡」這關爆難！網友崩潰：手短就掰了 汽車駕考「停車取卡」這關爆難！網友崩潰：手短就掰了。(圖片／翻攝自浙江日報秒拍)

文章來源：浙江日報秒拍

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