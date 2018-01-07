夢幻工作！她靠羞辱有錢人年賺500萬 列禮物清單等收禮

梅格斯表示靠這種羞辱有錢人的方式，她年賺20萬美元(約新台幣588萬元)。(圖/ 翻攝自推特@meggerz)

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大多數人都希望自己能有一份好工作，最好能夠年薪破百萬。美國紐約出現一名在網路上自稱「公主」的女子梅格斯(Princess Meggerz)，她擁有一份眾人都稱羨的工作，不僅一年能賺進20萬美元(約新台幣588萬元)，還會有富豪買車送她、招待她出國，而這份工作內容居然是在網路上「羞辱」有錢男人！

據《每日郵報》(Daily Mail)報導，今年30歲的梅格斯從2007年起就在網路上與「客人」聊天，她發現部分有錢男擁有自己的怪癖，沒想到她遇到不少喜歡她用言語羞辱他的人，事後還會主動匯錢、送禮物給她。梅格斯提到，「每個人有自己的癖好，對這些人來說應該就是喜歡送錢給女人花」，她說自己收過最貴重的禮物，是一輛價值7萬美元(約新台幣200萬元)的寶馬M3跑車。

梅格斯表示，她從來沒有主動跟「客人」索取金錢或禮物，「他們自願給我想要的」，她在亞馬遜網站上還列出自己的「禮物願望清單」，讓客人直接線上買禮物給她；她分享自己連和男友出去旅行，會有客人替她買單。

對於這份「夢幻工作」，梅格斯不覺得有什麼不妥，「我從來不隱瞞自己職業，家人也都知道我在做什麼」，她也十分樂意向有意願從事這個工作的女生分享心得。梅格斯聲稱靠羞辱有錢人後，最高月收入曾有5萬美元(約新台幣150萬元)。

梅格斯生日時禮物收不完，甚至有「客人」直接給她一個大紅包。 梅格斯生日時禮物收不完，甚至有「客人」直接給她一個大紅包。(圖/ 翻攝自推特@meggerz)

文章來源：Daily Mail

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