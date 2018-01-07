美東暴雪襲擊！澳洲「災難性」酷熱 柏油路都融化了

美東暴雪襲擊！澳洲「災難性」酷熱 柏油路都融化了(圖/翻攝@StephHarris26推特)

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受到北極圈「炸彈氣旋」（Bomb cyclone）南下影響，美東多州遭暴風雪襲擊，包含紐約、多倫多等大城市紛紛發布緊急警報，而位在南半球的澳洲則受到熱浪侵襲，出現「災難性」炎熱天候，部分柏油路面開始融化，郊區也頻頻傳出野火失控，居民損失慘重。

綜合外媒報導，澳洲目前正面臨酷熱難耐的天氣，東南部氣溫預測將高於攝氏40度、彭里斯（Penrith）高溫甚至可達攝氏45度，大部分地區都被評估為「災難性」或「紅色警戒」程度，陸續傳出柏油路融化，其中墨爾本的休姆高速公路（Hume Highway）有將近10公里的路段柏油路都被熱到融化，造成路面變得又軟又黏，對許多汽機車造成重大傷害。

維多利亞州目前已發生49起林地野火。專家指出，由於乾燥高溫天候、強勁風力和風向轉變，將使情況變得相當危險。(圖/翻攝推特) 維多利亞州目前已發生49起林地野火。專家指出，由於乾燥高溫天候、強勁風力和風向轉變，將使情況變得相當危險。(圖/翻攝@angusleddo推特)

另外，墨爾本郊區頻頻傳出野火失控，不少房屋遭燒毀，目前維多利亞州就發生49起林地野火，釀成400名居民受停電影響，而卡拉姆唐斯地區（Carrum Downs）的大火也威脅到數十棟民宅，當局派出了300名消防員、50輛消防車和3架直升飛機滅火。據了解，如今維多利亞州、南澳州和塔斯馬尼亞州已頒布禁火令。

維多利亞州的醫急救護管理專員雷普斯利（Craig Lapsley）指出，高溫加上乾燥天候、強勁風力和風向轉變，將使情況變得危險。而南澳洲消防單位也頒布緊急聲明，請民眾至堅固建築裡尋求庇護，不要開車或徒步進出危險地區。

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