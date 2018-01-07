砸150萬交往小鮮肉 她驚覺男友竟是女兒身

2018年01月07日 17:01 陳慶餘

中國大陸浙江一名離過婚、有小孩的中年媽媽，透過網路交友認識了一名「錢姓男子」，在對方不斷示好下兩人迅速交往並且同居，但沒想到都已經同居半年，錢男對她完全沒有任何進一步的攻勢，最後更突然人間蒸發下落不明，她才驚覺交往多時的「男友」其實根本就是女兒身。

面對「錢男」的追求，40歲的王琪因為離過婚又有小孩，怕耽誤到對方所以一開始有些抗拒，但對方鍥而不捨的追求感動了王琪，最後終於同意交往。兩人甚至還一起見了「錢男」的父母，接著兩人就同居在一起，但過沒多久「錢男」卻突然人間蒸發，王琪還一度懷疑男友是有了小三才會搞失蹤。

由於已經在這段感情砸下30萬人民幣（約新台幣150萬），王琪下定決心要找到「錢男」，而在她深入追查之下，竟發現交往許久的男友其實根本就是個女人。王琪表示「錢男」外貌與一般男人無異，胸部完全沒有任何凸起，就連上廁所也是去男廁上，兩人在同居過程中僅有親嘴，因為「錢男」說要尊重她，在結婚以前不會發生關係。

在發現驚人真相後，王琪立刻跑到「錢男」的老家去興師問罪，但「錢男」的父親雖然坦承「錢男」的確是女人沒錯，但也說他們從小就把女兒當成兒子在養，而且當初以為兩人互相稱老公老婆只是在開玩笑，所以懷疑王琪根本是要來騙錢的。由於這段關係剪不斷理還亂，因此兩家都已經報警處理，希望警方能夠給還給他們一個公道。