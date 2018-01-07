砸150萬交往小鮮肉 她驚覺男友竟是女兒身

「錢男」的外觀與一般男子無異，但真實身分是個女兒身（翻攝微博）

友善列印

中國大陸浙江一名離過婚、有小孩的中年媽媽，透過網路交友認識了一名「錢姓男子」，在對方不斷示好下兩人迅速交往並且同居，但沒想到都已經同居半年，錢男對她完全沒有任何進一步的攻勢，最後更突然人間蒸發下落不明，她才驚覺交往多時的「男友」其實根本就是女兒身。

面對「錢男」的追求，40歲的王琪因為離過婚又有小孩，怕耽誤到對方所以一開始有些抗拒，但對方鍥而不捨的追求感動了王琪，最後終於同意交往。兩人甚至還一起見了「錢男」的父母，接著兩人就同居在一起，但過沒多久「錢男」卻突然人間蒸發，王琪還一度懷疑男友是有了小三才會搞失蹤。

由於已經在這段感情砸下30萬人民幣（約新台幣150萬），王琪下定決心要找到「錢男」，而在她深入追查之下，竟發現交往許久的男友其實根本就是個女人。王琪表示「錢男」外貌與一般男人無異，胸部完全沒有任何凸起，就連上廁所也是去男廁上，兩人在同居過程中僅有親嘴，因為「錢男」說要尊重她，在結婚以前不會發生關係。

在發現驚人真相後，王琪立刻跑到「錢男」的老家去興師問罪，但「錢男」的父親雖然坦承「錢男」的確是女人沒錯，但也說他們從小就把女兒當成兒子在養，而且當初以為兩人互相稱老公老婆只是在開玩笑，所以懷疑王琪根本是要來騙錢的。由於這段關係剪不斷理還亂，因此兩家都已經報警處理，希望警方能夠給還給他們一個公道。

夢幻工作！她靠羞辱有錢人年賺... 真命大！男子中彈體內卡百枚碎...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。