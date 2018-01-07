酒醉男自首「酒駕又逆向」 一通電話讓警察笑到飆淚

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導
李斯特喝到爛醉，竟自行打電話報警，坦承自己正在酒駕還逆向。 李斯特喝到爛醉，竟自行打電話報警，坦承自己正在酒駕還逆向。(圖/ 翻攝自臉書)

一個人喝酒喝到茫真的什麼事情都做得出來！美國佛羅里達州波爾克郡警方跨年夜接到「奇怪報案電話」，有一名男子李斯特(Michael Lester)自稱他正在酒駕，然後不知道自己在哪，坦承自己喝醉；儘管這通報案電話讓警方哭笑不得，但李斯特最後仍被逮捕，警方也呼籲「幸好沒人受傷，但酒駕真的是很不好的事情」。

據《紐約時報》(New York Daily News)報導，波爾克郡警察局臉書粉絲專頁在5日分享一段錄音檔，表示他們在跨年夜接到一通報案電話，有一名喝得爛醉的男子李斯特來電報案，大方坦承「我好像在喝酒開車」，讓負責接電話的人嚇壞趕緊問「你現在酒駕？」，李斯特馬上回應「對」，但他表示不知道自己在哪裡，因為他真的喝太醉了。

警察深怕李斯特酒駕會發生交通事故，急忙向他確認位置，但李斯特根本說不清楚附近是哪裡，默默地表示「我現在開道錯的那一邊了(逆向)」；警察最後只好請他找地方停車不要駕駛在路上，他竟回覆「我不小心停在路中間了」，最後還跟警察說「祝你有美好的夜晚」。

事後，警方找到李斯特，也將他逮捕，李斯特表示自己喝了一些啤酒，還有吞食甲基苯丙胺(俗稱冰毒)；警方也發現李斯特過去就有酒駕、持有毒品、肇事逃逸等前科。慶幸的是，李斯特酒駕的情形沒有造成任何人受傷，而警方也表示這通報案電話也讓他們笑到飆淚；不過，警方仍呼籲大眾「酒駕是很不好的事情」。

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李斯特雖然酒駕是不好的行為，但有網友認為他至少有禮貌又誠實的自首報警，稱他「做得很好」。 李斯特雖然酒駕是不好的行為，但有網友認為他至少有禮貌又誠實的自首報警，稱他「做得很好」。(圖/ 翻攝自臉書)
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