9公尺巨浪迎面襲來！搭郵輪遇「炸彈氣旋」 4000乘客海上驚魂

2018年01月07日 18:26 陳慶餘

美國東北部地區近日受到「炸彈氣旋」（Bomb Cyclone）影響，讓天氣變得相當惡劣，交通更是因此大亂。一艘從載有4000名乘客的豪華郵輪從加勒比海返回的紐約的過程中遇到風暴正面侵襲，不僅船艙到處漏水，其中更有高達9公尺的巨浪迎面襲來，導致船身劇烈搖晃，讓不少乘客都飽受驚嚇，以為自己小命不保。

綜合外媒報導，來自紐約的羅斯（Ross）家族為了慶祝家中長輩的80大壽，共有21名家族成員在這艘郵輪上，其中一名成員卡羅琳（Karoline Ross）談到這段險象環生的經歷時仍心有餘悸。卡洛琳指出，這次的經歷是她一生之中遇過最可怕的事件，她表示在郵輪駛近暴風圈後，海水不斷湧進船中，她的房間淹水淹了5公分，船內的電梯也到處都在滴水。

卡洛琳表示，在遊輪航行的過程中，大浪不斷拍打船身導致劇烈搖晃，其中更有高達9公尺的大浪對他們迎面襲來，「這根本是場惡夢」。除了羅斯家族之外，也有不少乘客對於郵輪公司的處理措施感到相當不滿，有乘客表示船內到處都有人嘔吐，哭泣聲也從來沒有間斷過。

不少乘客在事發後，都質疑船長明知道天氣惡劣卻執意要出航的決定，無疑是將4000名乘客的生命安全置於險境。一位乘客法蘭西斯（Emma Franzese）也就說，在經過這次事件之後，這輩子不會再搭乘任何船隻了。

對此，負責豪華郵輪營運的公司「挪威遊輪」則發布聲明指出，郵輪從巴哈馬返回紐約的途中，「遇上比預期更惡劣的天氣情況」，但所有船員及乘客都沒有大礙，對於那些經歷不安體驗的乘客，他們衷心道歉。

不僅雨水滲進船艙，不少地方都還因此淹水（翻攝推特）