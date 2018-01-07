白色愛車停一晚擋風玻璃變「慘白」 車主崩潰：集體烙賽？

有一名車主表示自己將白色愛車停在樹下一晚，隔天一看沒想到連擋風玻璃都變成白色。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印

大多數駕駛平時最常遇到的煩惱，不外乎就是車子應該停哪裡，才不會被拖吊或是遭其他車輛劃傷等。日前有一名車主表示自己將白色愛車停在樹下一晚，隔天一看沒想到連擋風玻璃都變成白色；原來是愛車遭受大量鳥屎攻擊，讓他無奈地問「你們(鳥)都烙屎嗎？」

3日有一名車主在臉書社團《爆廢公社》發文，分享自己的白色愛車停在樹下一個晚上，居然被大量的鳥屎攻擊，讓他忍不住怒吼，「是怎樣，你們(鳥)都烙屎嗎」，並上傳愛車被「恐怖攻擊」的照片，看到整台車無論車頂、引擎蓋等無一倖免，連擋風玻璃都成了「慘白一片」。

許多網友看到照片都快笑到噴飯，熱情留下回應，「史上最衰車主」、「這台車仇家真多」、「大好大滿」、「這些鳥是不是吃了瀉藥」、「好扯…是多少鳥啊」、「停車要在樹下，要注意地面有沒有很多白白的」；有不少人則擔憂這輛車要怎麼洗，還有人建議車主應該先去買本刮刮樂或彩券，「運氣太好了」。

多年前英國布里斯托大學研究團隊發現，禽鳥類最愛在「白色」汽車上排泄，深色汽車反而不受牠們喜愛；他們調查2千輛汽車，發現白色汽車車頂往往留下鳥屎，數量遠超過深色汽車。

整台白車汽車被鳥屎「恐怖攻擊」，讓車主無奈表示「你們都烙屎嗎？」 整台白車汽車被鳥屎「恐怖攻擊」，讓車主無奈表示「你們都烙屎嗎？」(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

許多網友看到車主這麼「幸運」，忍不住開他玩笑，要他趕快去買彩券才對。 許多網友看到車主這麼「幸運」，忍不住開他玩笑，要他趕快去買彩券才對。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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