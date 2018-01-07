連假帶國二兒出遊被公公譙 媳感嘆：多讀兩天不會變第一

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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一名媽媽上網求助，自己趁連假帶小孩出遊，卻被公公在臉書上痛罵。 一名媽媽上網求助，自己趁連假帶小孩出遊，卻被公公在臉書上痛罵。(圖/ 翻攝自mobile01)

日前有一名媽媽在網路論壇《mobile01》發文求助，提到自己元旦連假帶就讀國二的兒子出去玩，卻被公公在臉書痛罵，認為她放假就只想帶小孩出去玩，「都不懂得想想小孩已經國二了，要以讀書為重」，還批評她「無中生有，無事生非，如果下次再這樣他要找我對質」；公公的嚴厲指責讓她很難過，但只能把苦往肚子裡吞。

該名媽媽接著表示自己的想法，「第一，國二生離會考不是還有一年多嗎？就算連假出去玩又怎麼了，多讀這兩天書既不會讓他變第一名，也不會(讓)他變最後一名不是嗎？」，並提到兒子從暑假結束後就沒有出門過夜，她這次才會趁著元旦假期，帶他去住飯店跨年看煙火；「第二，我已經至少半年沒主動跟公婆、他家的親友聯絡，是要上哪去惹事生非」，她不懂只是帶兒子去放鬆，也要被批評得像是十惡不赦的罪人。

她補充說到，「老公工作得全世界到處跑，公公念他，他就是左耳進右耳出，我自己帶兩個小孩，也有自己的全職工作，忙得要死」，對於公公的指控她只能無言以對；而她猜測公公在臉書上公開罵她，「估計很多親友都看到了」，但她的老公也沒做回應，她也不知道該如何是好，所以好奇地問大家，「如果發生在你們家，你們希望老婆怎麼處理？」

大多數網友看完女子的情形，紛紛建議她「裝死」就好，也有人說「人老了愛抱怨，聽聽笑笑就好」；也有網友表示「清官難斷家務事」，認為從女子一面之詞很難下定論，建議她求助於熟悉她們家狀況的人會比較好；還有網友猜測，長輩應該是想看孫子，其實想說的應該是「有時間帶我的孫子出去玩，卻不帶回來讓老的看一下」。

文章來源：mobile01

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