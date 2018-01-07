已戀愛！日本「最可愛女高生」8強出爐 鄉民激讚：素質歷屆最高

關西（左）與關東（右）的代表被鄉民認為是冠軍候補（翻攝モデルプレス）

友善列印

日本「最可愛女子高中生」的選拔即將進入倒數階段，擊敗全國各地正妹的8名美少女將在3月的最終決選中一較高下。相較於往年的選拔被瘋狂吐槽，這次的女高中生素質讓不少鄉民都相當驚艷，其中甚至是有好幾名，都已被認為具有「成為明星的潛能。」

據了解，本次最終決選所選出的最後8強，是由全國各地中脫穎而出的最強顏值，除了要先通過書面審查和官方面試外，還得進行第二輪的人氣投票，才能成為最後8強。而最後8強的人選分別是：關西冠軍「ざわこ」、北海道‧東北地區冠軍「ヒカル」、關東冠軍「千尋」、中部冠軍「ほのぴぴ」、中國‧四國冠軍「ななちゃら」、中國‧四國亞軍「ななみ」、九州‧沖繩冠軍「りおちょん」、九州‧沖繩亞軍「めいめい」。

不少網友認為，關東的千尋（左）與關西的ざわこ（右）是本屆冠軍的熱門人選（翻攝推特） 不少網友認為，關東的千尋（左）與關西的ざわこ（右）是本屆冠軍的熱門人選（翻攝推特）

最後8名美少女的照片曝光後，不少網友都激讚本屆的素質，恐怕是這個最可愛高中生選美比賽歷屆以來最高，其中關東的「千尋」以及關西的「ざわこ」更是立刻圈了不少粉絲，「關西妹我非常可以」、「關西完勝」、「關西關東讚」、「關東跟關西的好可愛！」、「關東真的超可愛，之前看到覺得最亮眼，雖然妝很濃卻不會不順眼」、「關東有股說不出的魔力」。

兩位來自中國‧四國亞軍的代表，左為冠軍ななちゃら、右為亞軍ななみ（翻攝モデルプレス） 兩位來自中國‧四國亞軍的代表，左為冠軍ななちゃら、右為亞軍ななみ（翻攝モデルプレス）
九州‧沖繩冠軍「りおちょん」（左）與亞軍「めいめい」（翻攝モデルプレス） 九州‧沖繩冠軍「りおちょん」（左）與亞軍「めいめい」（翻攝モデルプレス）
北海道‧東北地區冠軍「ヒカル」（左）與中部冠軍「ほのぴぴ」（翻攝モデルプレス） 北海道‧東北地區冠軍「ヒカル」（左）與中部冠軍「ほのぴぴ」（翻攝モデルプレス）
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