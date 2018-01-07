他感嘆出社會特別懷念當學生 網友打槍：升學壓力又沒錢

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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網友提到出社會後，工作上遇到許多無奈，但為了賺錢只能忍，讓他很懷念學生生活，比較自由。 網友提到出社會後，工作上遇到許多無奈，但為了賺錢只能忍，讓他很懷念學生生活，比較自由。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

每個人小時候總是好奇長大是什麼樣子，但不少人踏入社會，才發現當學生才是最美好的時期。有一名網友在網路論壇上感嘆，出社會後工作上有許多無奈，為了賺錢生活不得不忍，想起自己學生時期雖然窮但很自由，讓他好奇大家是否會懷念學生生活；沒想到被大批網友打槍，直呼「當學生比上班累N倍」。

今(7)日稍早有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，他認為出社會工作，往往遇到很多無奈的情形，但為了賺錢生活不得不忍，相較於學生時期，儘管沒什麼錢，但生活很自由，有很多時間做自己想做的事，唯一最可惜的大概是經濟不自由；原PO因此很好奇，很多人是不是出社會後都會懷念學生生活。

網友懷念學生生活的一席話，有部分人回應贊同，「一離開學生，真的很多無奈」、「大家對學生的容忍度都很高，畢業了根本零容忍」；不過，大部分網友卻持相反意見，表示當學生一點都不好，紛紛舉出各種優劣勢，「財富自由才是真正的自由」、「當學生時花錢都要想很久」、「出社會有工作賺錢，時間運用就更有效率」，這些人反倒覺得「出社會比較好玩」。

沒想到有大部分網友反倒覺得出社會比較自由，更直言「經濟獨立才是真的自由」。 沒想到有大部分網友反倒覺得出社會比較自由，更直言「經濟獨立才是真的自由」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有些人更說了，當學生有升學壓力，又不是自己工作賺錢，用零用錢時難免都要想很久。 有些人更說了，當學生有升學壓力，又不是自己工作賺錢，用零用錢時難免都要想很久。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

文章來源：批踢踢實業坊

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